  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Karne aldığı gün annesiyle kazada öldü!
Yerel

Karne aldığı gün annesiyle kazada öldü!

Yeniakit Publisher
2024-01-20 10:27:00 -
Karne aldığı gün annesiyle kazada öldü!

Artvin'nin Arhavi ilçesinde yaşanan kazaya yürük dayanmaz. 12 yaşındaki Nazım Külünk ve annesine yol kenarında yürürken kontrolden çıkan kamyonet çarptı. Feci kazada anne ile saatler önce karne alan 7'nci sınıf öğrencisi Külünk yaşamını yitirdi. Kazadan saatler önce karne heyecanı yaşadığı fotoğraf yürek burktu.

Artvin'nin Arhavi ilçesinde yaşanan kazaya yürük dayanmaz. 12 yaşındaki Nazım Külünk ve annesine yol kenarında yürürken kontrolden çıkan kamyonet çarptı. Feci kazada anne ile saatler önce karne alan 7'nci sınıf öğrencisi Külünk yaşamını yitirdi. Kazadan saatler önce karne heyecanı yaşadığı fotoğraf yürek burktu.

Kaza, akşam saatlerinde Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 08 AAJ 566 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen Hülya ve oğlu Ömer Nazım Külünk’e çarptı.

Yoldan çıkan kamyonet takla atarak, çay bahçesine devrildi. Anne ve oğlu kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARNE HEYECANI YAŞAMIŞTI

Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün bugün sınıfında karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürek burktu. Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşamını yitiren öğrencisi için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.

Kaynak: DHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 işçinin öldüğü vinç kazasıyla ilgili 2 tutuklama
2 işçinin öldüğü vinç kazasıyla ilgili 2 tutuklama

Yerel

2 işçinin öldüğü vinç kazasıyla ilgili 2 tutuklama

CHP’de muhalif kazanı kaynıyor! "Kılıçdaroğlu tulum çıkardı"
CHP’de muhalif kazanı kaynıyor! "Kılıçdaroğlu tulum çıkardı"

Siyaset

CHP’de muhalif kazanı kaynıyor! "Kılıçdaroğlu tulum çıkardı"

İşte bu yılın yatırım önerisi! Konut ve altından daha fazla kazandıracak!
İşte bu yılın yatırım önerisi! Konut ve altından daha fazla kazandıracak!

Ekonomi

İşte bu yılın yatırım önerisi! Konut ve altından daha fazla kazandıracak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23