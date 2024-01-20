Karne aldığı gün annesiyle kazada öldü!
Artvin'nin Arhavi ilçesinde yaşanan kazaya yürük dayanmaz. 12 yaşındaki Nazım Külünk ve annesine yol kenarında yürürken kontrolden çıkan kamyonet çarptı. Feci kazada anne ile saatler önce karne alan 7'nci sınıf öğrencisi Külünk yaşamını yitirdi. Kazadan saatler önce karne heyecanı yaşadığı fotoğraf yürek burktu.
Artvin'nin Arhavi ilçesinde yaşanan kazaya yürük dayanmaz. 12 yaşındaki Nazım Külünk ve annesine yol kenarında yürürken kontrolden çıkan kamyonet çarptı. Feci kazada anne ile saatler önce karne alan 7'nci sınıf öğrencisi Külünk yaşamını yitirdi. Kazadan saatler önce karne heyecanı yaşadığı fotoğraf yürek burktu.
Kaza, akşam saatlerinde Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 08 AAJ 566 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen Hülya ve oğlu Ömer Nazım Külünk’e çarptı.
Yoldan çıkan kamyonet takla atarak, çay bahçesine devrildi. Anne ve oğlu kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KARNE HEYECANI YAŞAMIŞTI
Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün bugün sınıfında karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürek burktu. Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşamını yitiren öğrencisi için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.
Kaynak: DHA
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