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Ekonomi Karnabaharın ‘ateşi’ hasatla düştü
Ekonomi

Karnabaharın ‘ateşi’ hasatla düştü

Aralık ayında kilosu 10 liradan satılan karnabaharın fiyatında gerileme görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 15:24:00 -
Karnabaharın ‘ateşi’ hasatla düştü

Bu durum hasat döneminin verimli geçmesine bağlanıyor. Dekarda yaklaşık 2 ton ürünün alındığı karnabahar bu sene rekoltesi ve kalitesiyle üreticiyi mutlu ediyor. 2019 verilerine göre Türkiye’de 91 bin 32 dekar alanda 234 bin 356 ton karnabahar üretildi. Üretimde ilk sırada 54 bin 823 tonla İzmir yer aldı. Bu ilimizi 41 bin 108 tonla Bursa ve 27 bin 121 tonla Antalya takip etti. Torbalı’da karnabahar üreten Çağatay Çetin, bu yıl mevsimsel etki nedeniyle hasadın aralık başında başladığını belirtti. Geçen aylarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Çetin, bu sebeple olgunlaşmanın geciktiğini ve karnabahar fiyatlarının arttığını dile getirdi. Aralıkta tarla satışında fiyatların 4 lirayı aştığını ifade eden Çetin, “Ancak şu anda ürüne indirim uygulanıyor. Tarlada 1 liraya yaklaştı. Pazarda da yaklaşık 3 liraya satılıyor. Örneğin 2 kilogramlık bir karnabahar 5 liraya satılıyor. Bu da bir aileyi rahat rahat doyurur” diye konuştu.

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