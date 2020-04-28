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Sağlık

Karnabaharın 3 mucizevi faydası!

Karnabahar, turpgillerden çiçekleri etli ve tanecikli bir görünüşte olan, yaprakları lahana yaprağına benzeyen, sebze olarak kullanılan mucizevi bir bitki. Peki, karnabaharın faydaları neler? İşte detaylar...

2020-04-28 05:44:00 -
Karnabaharın 3 mucizevi faydası!

Karnabahar, turpgillerden vatanı Doğu Akdeniz bölgesi olan 2 yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları koyu yeşil, çiçekleri beyaz veya sarımtıraktır. Kış sebzelerinden olan karnabahar, lahanaya benzemektedir. Aslında, lahananın çiçek saplarının kısalıp etlenmesiyle lahanadan türemiştir. Yenen kısmı, henüz açmamış yoğun çiçek durumudur. Türkiye'de; güzlük turfanda karnabahar, kışlık karnabahar ve mart karnabahar olmak üzere üç çeşidi vardır. İşte fosfor ve vitamin bakımından çok zengin olan karnabaharın 3 mucizevi faydası...

- Fosfat ve potasyum ihtiva eden ve içeriğinde kadınları göğüs kanserine karşı koruyan indol-3 karbonal bulunan karnabaharı, lahanadaki besin değerinin çoğuna sahiptir. Karnabahar çiçek olduğu için, bol bol fosfor, E vitamini, diğer vitamin ve protein değerlerini içerir.

- İçeriğinde bulunan maddelerle birlikte kalp rahatsızlıklarını da giderir.

- Sinirlerin ve beynin düzenli çalışmasını sağlar, yıpranmasını önler.

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