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Kadın - Aile Karnabahar mücveri tarifi- Karnabahardan mücver nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Karnabahar mücveri tarifi- Karnabahardan mücver nasıl yapılır?

Mücver Türk mutfağında yumurta ve un ile karıştırılıp kızartılan ana malzemeden yapılan bir yemeği. Çoğu zaman ana malzemesi kabak olan ama patatesle de yapılan mücver karnabahar ile de yapılabiliyor. Karnabahar tüketmek istemeyenler için karnabahar mücveri güzel bir alternatiftir. Peki, Karnabahar mücveri tarifi- Karnabahardan mücver nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:25:00 -
Karnabahar mücveri tarifi- Karnabahardan mücver nasıl yapılır?

Vitamin deposu olan karnabaharın mücver halini denemeyenler için Karnabahar Müceri tarifi haberimizde...

Karnabahar Mücveri Tarifi

Malzemeler

750 gr. karnabahar – haşlanmış
3 adet taze soğan – ince doğranmış
Yarım bağ maydanoz- ince kıyılmış
3 adet yumurta
4 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber

Sosu için Malzemeler

4 Yemek kaşığı süzme yoğurt
1 diş sarımsak – ezilmiş
1 tutam kuru nane

Yapılışı

Bir kasede haşlanmış karnabaharları ezin, ardından tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine birer kaşık olacak şekilde tüm harcı koyun. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15- 20 dakika üzeri kızarana kadar pişirin

Sosu için de sarımsaklı yoğurdu hazırlayıp üzerine kuru nane serpin ve mücver ile beraber servis edin.

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