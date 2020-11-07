Mücver Türk mutfağında yumurta ve un ile karıştırılıp kızartılan ana malzemeden yapılan bir yemeği. Çoğu zaman ana malzemesi kabak olan ama patatesle de yapılan mücver karnabahar ile de yapılabiliyor. Karnabahar tüketmek istemeyenler için karnabahar mücveri güzel bir alternatiftir. Peki, Karnabahar mücveri tarifi- Karnabahardan mücver nasıl yapılır?