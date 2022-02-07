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Kadın - Aile Karnabahar mantısı tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Karnabahar mantısı tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Karnabahar mantısı Lezzetine bayılacaksınız. Nefis yemek tarifi üstelik çok pratik ve kolay yapılıyor. İşte Karnabahar mantısı nasıl yapılır? Kolay tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-02-07 12:48:00 - 2022-02-07 12:50:14
Karnabahar mantısı tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Karnabahar mantısı tarifi

Karnabahar mantısı malzemeleri

  • 1 küçük boy karnabahar
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Kimyon
  • Karabiber
  • Toz kırmızı biber
  • Tuz

Salçalı sosu için

  • 1 küçük kase dana kıyma
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • Karabiber
  • Pulbiber
  • Tuz

Üzeri için

  • Sarımsaklı yoğurt
  • Maydanoz

Karnabahar mantısı nasıl yapılır?

Karnabaharı küçük olacak şekilde bıçakla doğrayalım. Yanmaz yapışmaz bir tavaya zeytinyağını ekleyelim. Karnabaharı ilave edelim. Kavurmaya başlayalım. Üzerine baharatlarınu ve tuzunu ilave edelim. Kapağını kapatalım. Arada mutlaka bakıp karıştıralım. 15-20 dk arası bir süre kavurma işlemini yapmalıyız. Karnabahar yumuşadığında altını kapatalım. Salçalı sosu için zeytinyağını tavaya alalım. Kıymamızı ezerek kavuralım. Üzerine salçayı ve baharatları ilave edelim. Kavurmaya devam edelim. Üzerine ılık su ilave edip salçanın kıvamını ayarlayalım. Sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırlayalım. Karnabaharı tabağımıza alalım üzerine sarımsaklı yoğurt salçalı sos ve ince kıyılmış maydanoz ilave edip servis edelim.

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