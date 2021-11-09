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Kadın - Aile Karnabahar köftesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay karnabahar köftesi tarifi
Kadın - Aile

Karnabahar köftesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay karnabahar köftesi tarifi

Kışın en güzel sebzelerinden karnabaharın köftesini hiç denediniz mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-09 21:23:00 - 2021-11-09 21:27:32
Karnabahar köftesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay karnabahar köftesi tarifi

Siz de karnabahar köftesini denemek isterseniz, bu tarifle kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • Yarım karnabahar
  • 1 yumurta
  • 1 kırmızı biber
  • 2 taze soğan
  • Yarım su bardağı un
  • 50 gr rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 su bardağı galeta unu
  • Kimyon
  • Karabiber
  • Tuz
  • Yarım demet dereotu
  • 1 diş sarımsak
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Kızartmak için
  • Ayçiçeği yağı

Karnabahar Köftesi Nasıl Yapılır?

Karnabaharı iri parçalara ayırıp tuzlu suda 15 dakika haşlayın. Süzdükten sonra çatalla ezin. Taze soğanı ince, kırmızı biberi küp şeklinde doğrayarak ekleyin. Yumurta, rendelenmiş kaşar peynir, kimyon, karabiber, tuz ve unu ilave edip yoğurun. Karışımın üzerini örterek 30 dakika buzdolabında bekletin. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp yassı köfteler hazırlayın. Galeta ununa bulayarak kızgın yağda altın rengi oluncaya kadar kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını süzdürün. Yoğurda sarımsak rendeleyin. Dereotunu ince kıyıp ekleyin ve karıştırın. Köftelerin üzerine yoğurt sosundan dökün. Pulbiber serpiştirerek servis yapın. Hafifliği ile bilinen fırında karnabahar tarifini denemeyi unutmayın. Afiyet olsun.

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