Karnabahar köftesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay karnabahar köftesi tarifi

Siz de karnabahar köftesini denemek isterseniz, bu tarifle kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

Yarım karnabahar

1 yumurta

1 kırmızı biber

2 taze soğan

Yarım su bardağı un

50 gr rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı galeta unu

Kimyon

Karabiber

Tuz

Yarım demet dereotu

1 diş sarımsak

1 su bardağı yoğurt

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Karnabahar Köftesi Nasıl Yapılır?

Karnabaharı iri parçalara ayırıp tuzlu suda 15 dakika haşlayın. Süzdükten sonra çatalla ezin. Taze soğanı ince, kırmızı biberi küp şeklinde doğrayarak ekleyin. Yumurta, rendelenmiş kaşar peynir, kimyon, karabiber, tuz ve unu ilave edip yoğurun. Karışımın üzerini örterek 30 dakika buzdolabında bekletin. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp yassı köfteler hazırlayın. Galeta ununa bulayarak kızgın yağda altın rengi oluncaya kadar kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını süzdürün. Yoğurda sarımsak rendeleyin. Dereotunu ince kıyıp ekleyin ve karıştırın. Köftelerin üzerine yoğurt sosundan dökün. Pulbiber serpiştirerek servis yapın. Hafifliği ile bilinen fırında karnabahar tarifini denemeyi unutmayın. Afiyet olsun.