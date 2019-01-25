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Karmod, Nijerya'da UNDP için ofis binaları kurdu

Şirketin Nijerya ofisince kurulumu gerçekleştirilen yapılar, UNDP organizasyonunun Maiduguri şehrindeki hizmet ofisi olarak kullanılacak

25 Ocak 2019 Cuma 10:36
Karmod, Nijerya'da UNDP için ofis binaları kurdu

İSTANBUL (AA) - Karmod, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için Nijerya'da ofis kurdu.

Hazır yapı sektörü markası Karmod'un açıklamasına göre, şirketin Nijerya ofisince kurulumu gerçekleştirilen yapılar, UNDP organizasyonunun Maiduguri şehrindeki hizmet ofisi olarak kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Nijerya Temsilcisi Fehim Özkanca, üretimden teslimata marka olarak gerçekleştirdikleri iyi organizasyonları sayesinde BM ile beraber UNICEF'in ülke genelindeki çok sayıda projesi için tercih edildiklerini bildirdi.

Yapılarının bina güvenliği, uzun ömrü, yüksek izolasyon gibi çok sayıda avantaj içerdiğini aktaran Özkanca, şunları kaydetti:

"Demonte olarak Türkiye'de ön üretim gerçekleştirdiğimiz yapılarımızı sevk ettiğimiz ülkede ekiplerimizle kısa sürede kullanıma hazır kurulumla teslim ediyoruz. Nijerya'da BM için daha önce göçmen bürosu ve mülteci kampı gibi önemli projeler gerçekleştirdik. UNICEF için hazırladığımız mobil okullar Borno Eyaleti'nde kullanılıyor. Ülke genelinde kamu kuruluşlarının yanı sıra özel sektörün petrol ve madencilik başta olmak üzere işçi kamp yapı projelerini gerçekleştiriyoruz.

Maiduguri ofis projemizde Yeni Nesil Konteyner yapı modelimiz tercih edildi. Konteyner modelimiz kaynaksız vidalı geçmeli sisteme sahip olup yüksek ısı yalıtımı ve uzun ömürlü özelliğiyle öne çıkıyor. Proje kapsamında 12 kişilik UNDP personelinin hizmet vereceği 147 metrekarelik ofis binası ile 69 metrekare büyüklükte 30 kişilik konferans salonu kullanıma hazır teslim edildi."

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:36
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