Karmod, Kahramanmaraş'a Halk Ekmek büfe kabini üretti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek satış noktalarında Karmod Kabinlerini tercih etmesi üzerine firma, 20 adet ekmek satış büfe kabininin üretimini tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, modüler yapıdaki satış büfelerinin Türkiye'de birçok belediyenin halk ekmek satış noktalarındaki tercihi olduğunu belirtti.

CTP üretim teknolojili modüler büfe kabinlerinin gıda satışında birçok alanda tercih edildiğine işaret eden Küçük, büfe kabinlerinn İstanbul, Bursa, Samsun, Siirt, Edirne, Konya gibi birçok ilde belediyelerin halk ekmek satış noktalarında taze ve sağlıklı ekmeği tüketiciyle buluşturduğunu aktardı.

Küçük, "Bununla beraber dondurma, pizza, çiğ köfte, hamburger, döner gibi gıdaların satışıyla mini market işletmelerinde tercih ediliyor. Raf sistemi, hareketli satış camı, elektrik tesisatına varana kadar kullanıma hazır olduğundan yatırımcıya aynı gün işletmesini hizmete alarak ürünlerini tüketiciyle buluşturma fırsatı sunuyor. Yapı inşa süreçleriyle uğraşmadan şehrin satış noktası olarak ayrılan meydan ve caddelerinde yerini alıyor." ifadelerini kullandı.

"Kabinler kurumsal kimlik uygulamalarına göre kaplanabiliyor"

Büfe kabinlerin kurumsal kimlik uygulamalarına göre boyama veya kaplama yapılabildiğini anlatan Küçük, kabinlerin, kurumsal markalara ve franchising sistemiyle satış yapan işletmelere büyük kolaylık sağladığına vurgu yaptı.

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Kullanıma hazır konseptleriyle istendiğinde onlarca mağazanın aynı gün içerisinde hizmete alınabildiğini kaydeden Küçük, şu değerlendirmede bulundu:

"Satış büfesi kabinler firmaların kurumsal kimlik uygulamalarına göre boyanabiliyor veya kaplama yapılabiliyor. Kahramanmaraş ekmek satış büfeleri için 20 adet 215x270 CTP polyester kabinin üretimini gerçekleştirdik. Kabinlerde ekmek satışına özel dörtlü raf sistemi, satış bankosu hazırladık. Büfe kabinlerimizin elektrik sistemi aydınlatma armatürlerine varana kadar satışa hazır özellikte. Bir araca 5 adet yükleme yaparak sevk ettik. Kahramanmaraş halk ekmek satış büfeleri ağırlıklı olarak deprem sonrası oluşturulan yeni yaşam alanlarında kullanılacak."