Karmod, Almanya’da Müzik Eğitim Merkez binası kurdu

İSTANBUL (AA) - Karmod, Almanya'da Müzik Eğitim Merkezi binasının kurulumunu yaparak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın kuzeydoğusunda Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam şehrinde Yeni Nesil Konteyner modeliyle kullanıma hazır olarak hazırlanan yapı grubu toplam bin 575 metrekare büyüklüğe sahip.

Karmod açıklamasında görüşlerine yer verilen Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, son dönemde Almanya, Fransa gibi Avrupa’nın öne çıkan ülkelerinde ofisten eğitim binalarına önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yapılarına olan ilginin artışında üretimlerini bu ülke standartizasyonlarına uygun hale getirmelerinin en önemli etken olduğuna dikkati çeken Öztürk şunları kaydetti:

"Avrupa'da iş yapmak için standartlar önemli etken ve o pazara giriş kapısı ama şunu da vurgulamak gerekir ki şu ana kadar tamamladığımız yapıları kullanan müşterilerimizin memnuniyeti önümüzü daha da açıyor. Yeni Nesil Konteynerimizin uzun ömürlü yapısıyla beraber sunduğu en önemli avantajlardan biri de demonte özelliğin verdiği kolaylıkla sevk edildiği ülkede çok kısa zaman diliminde kullanıma hazır kurulum yapılabilme özelliğine sahip olması.Geride bıraktığımız ağustos ayında Fransa’da teslim ettiğimiz 17 derslikli Simone Veil okulunu 40 gün gibi çok kısa bir zaman diliminde tamamlama başarısı göstermiştik. Bu projeden memnuniyet adına güzel dönüşler aldık. İlk etapta 5 yıllık kullanım için projelendirilen okul yapı ortaya çıktığında kalıcı olarak kullanılma kararı alınmıştı.

Almanya Müzik Eğitim Merkezi projemiz tek katlı planda birleşimli yapı grubunda tasarlandı. Müzik eğitimi esnasında oluşacak yüksek ses düşünülerek duvar panellerine iç kısımda ekstra ses yalıtımına özel perdeleme uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye’de ön üretimli hazırladığımız yapılarımızı kara yolu ile demonte sevk ederek ekiplerimizle yerinde kurulumunu gerçekleştirdik. Kullanılan tüm malzemeler ülkemizden gönderildi. Proje 56 adet 3x7 metre, 14 adet 3x9 metre ünite olmak üzere toplam 70 adet Yeni Nesil Konteyner ünitesi kullanılarak tamamlandı."