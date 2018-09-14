Karma eğitim başarısız

Harun Sekmen Laik çevrelerin desteklediği karma eğitimin ipliği pazara çıkıyor. Akit’in yaptığı araştırmalara dayanarak savunduğu tez, ABD ve İngiliz eğitim kurumlarınca ispatlandı. ABD’li Stetson Üniversitesi, Avusturya Eğitim Araştırmalar Konseyi ile İngiltere Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu’nun araştırmaları tek cinse dayalı eğitimin daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

Azgın azınlığın ve seküler yobazların göklere çıkardığı karma eğitim modelinin öğrencilerin başarısızlığında en büyük etken olduğu ortaya çıktı. Batı dünyasının Türkiye’ye dayattığı karma eğitim modelinde başarı oranlarının yerlerde süründüğü, tek cinsiyetli okullarda ise üst düzey bir başarı oranına ulaşıldığı saptandı. Gazetemizin karma eğitim sistemi üzerine yaptığı araştırmalar, toplumumuza dayatılanın aksine kız ve erkek öğrencilerin bir arada okumasının eğitimi olumsuz etkilediğini gözler önüne serdi. ABD’nin Stetson Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada; karma okullardaki başarı oranı yüzde 55 seviyesinde kalırken, karma olmayan okullardaki başarı oranının yüzde 85’e dayandığını gözlemlendi. Avusturya Eğitim Araştırmaları Konseyi’nin 270 bin öğrenci üzerinde 6 yıl boyunca yaptığı araştırma neticesinde karma olmayan okulların, karma eğitim veren okullara nazaran yüzde 22 oranında daha başarılı olduğu gözlemlendi. İngiltere Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu da, 2954 lise üzerinde yaptığı araştırmada kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullarda eğitim görmesinin daha kaliteli bir öğrenime olanak sağladığını saptadı.

Modern bir eğitim modeli olduğu iddiasıyla ülkemize dayatılan karma eğitim sisteminin eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediğini araştırmalar gözler önüne seriyor. Karma eğitimin tartışılmasını dahi hazmedemeyen azgın azınlığın öğrencilerimizin geleceğini tehlikeye attıklarını bilimsel araştırmalar gün yüzüne çıkarıyor. ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından olan Stetson Üniversitesi’nin yapmış olduğu bir araştırma karma eğitim modelindeki çürüklüğü adeta ifşa ediyor. Müfredatları aynı olan iki okul üzerinde dört yıl boyunca araştırma yapan Stetson Üniversitesi akademisyenleri, karma eğitim modelinde okuyan erkek öğrencilerin yüzde 55’i sınavlarını başarıyla verirken, karma olmayan bir okulda öğrenim gören erkek öğrencilerin başarısının yüzde 85’e çıktığını gözlemledi.

Karma eğitim sisteminin öğrencinin başarısını düşürdüğüne yönelik araştırmalar bu kadarla da sınırlı değil. Avustralya Eğitim Araştırmaları Konseyi tarafından yapılan bir başka araştırma da karma eğitim sisteminin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini kanıtlar nitelikte. Avustralya’lı eğitimciler tam 6 yıl boyunca 270 bin öğrenciyi 53 ayrı dersten incelendi. Çalışma sonucunda kız ve erkeklerin ayrı olarak eğitim gördüğü okulların, karma okullara göre %15 ile %22 arasında daha fazla başarı gösterdiği saptandı.

İngiltere’de yapılan benzer bir araştırma da hemen hemen aynı sonuçları veriyor. İngiltere Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu, ayrı ve karma eğitim modelinin akademik performansa olan katkısı araştırılıyor.Bu kapsamda toplamda 2954 lise uzun yıllar boyunca inceleniyor. Araştırma sonucunda Hem kızların hem de erkeklerin tek cinsiyetli okullarda kayda değer bir şekilde daha başarılı oldukları gözlemleniyor.