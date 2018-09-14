0553 313 94 23

Karma eğitim başarısız

Laik çevrelerin desteklediği karma eğitimin ipliği pazara çıkıyor. Akit’in yaptığı araştırmalara dayanarak savunduğu tez, ABD ve İngiliz eğitim kurumlarınca ispatlandı. ABD’li Stetson Üniversitesi, Avusturya Eğitim Araştırmalar Konseyi ile İngiltere Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu’nun araştırmaları tek cinse dayalı eğitimin daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

14 Eylül 2018 Cuma 11:20

 Harun Sekmen  Laik çevrelerin desteklediği karma eğitimin ipliği pazara çıkıyor. Akit’in yaptığı araştırmalara dayanarak savunduğu tez, ABD ve İngiliz eğitim kurumlarınca ispatlandı. ABD’li Stetson Üniversitesi, Avusturya Eğitim Araştırmalar Konseyi ile İngiltere Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu’nun araştırmaları tek cinse dayalı eğitimin daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

Azgın azınlığın ve seküler yobazların göklere çıkardığı karma eğitim modelinin öğrencilerin başarısızlığında en büyük etken olduğu ortaya çıktı. Batı dünyasının Türkiye’ye dayattığı karma eğitim modelinde başarı oranlarının yerlerde süründüğü, tek cinsiyetli okullarda ise üst düzey bir başarı oranına ulaşıldığı saptandı. Gazetemizin karma eğitim sistemi üzerine yaptığı araştırmalar, toplumumuza dayatılanın aksine kız ve erkek öğrencilerin bir arada okumasının eğitimi olumsuz etkilediğini gözler önüne serdi. ABD’nin Stetson Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada; karma okullardaki başarı oranı yüzde 55 seviyesinde kalırken, karma olmayan okullardaki başarı oranının yüzde 85’e dayandığını gözlemlendi. Avusturya Eğitim Araştırmaları Konseyi’nin 270 bin öğrenci üzerinde 6 yıl boyunca yaptığı araştırma neticesinde karma olmayan okulların, karma eğitim veren okullara nazaran yüzde 22 oranında daha başarılı olduğu gözlemlendi.  İngiltere Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu da, 2954 lise üzerinde yaptığı araştırmada kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullarda eğitim görmesinin daha kaliteli bir öğrenime olanak sağladığını saptadı.

Modern bir eğitim modeli olduğu iddiasıyla ülkemize dayatılan karma eğitim sisteminin eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediğini araştırmalar gözler önüne seriyor. Karma eğitimin tartışılmasını dahi hazmedemeyen azgın azınlığın öğrencilerimizin geleceğini tehlikeye attıklarını bilimsel araştırmalar gün yüzüne çıkarıyor. ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından olan Stetson Üniversitesi’nin yapmış olduğu bir araştırma karma eğitim modelindeki çürüklüğü adeta ifşa ediyor. Müfredatları aynı olan iki okul üzerinde dört yıl boyunca araştırma yapan Stetson Üniversitesi akademisyenleri, karma eğitim modelinde okuyan erkek öğrencilerin yüzde 55’i sınavlarını başarıyla verirken, karma olmayan bir okulda öğrenim gören erkek öğrencilerin başarısının yüzde 85’e çıktığını gözlemledi.

Karma eğitim sisteminin öğrencinin başarısını düşürdüğüne yönelik araştırmalar bu kadarla da sınırlı değil. Avustralya Eğitim Araştırmaları Konseyi tarafından yapılan bir başka araştırma da karma eğitim sisteminin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini kanıtlar nitelikte. Avustralya’lı eğitimciler tam 6 yıl boyunca 270 bin öğrenciyi 53 ayrı dersten incelendi. Çalışma sonucunda kız ve erkeklerin ayrı olarak eğitim gördüğü okulların, karma okullara göre %15 ile %22 arasında daha fazla başarı gösterdiği saptandı.

İngiltere’de yapılan benzer bir araştırma da hemen hemen aynı sonuçları veriyor. İngiltere Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu, ayrı ve karma eğitim modelinin akademik performansa olan katkısı araştırılıyor.Bu kapsamda toplamda 2954 lise uzun yıllar boyunca inceleniyor. Araştırma sonucunda Hem kızların hem de erkeklerin tek cinsiyetli okullarda kayda değer bir şekilde daha başarılı oldukları gözlemleniyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 11:20
  1. karma eğitim
  2. araştırmalar

YORUM YAZ

  • malikmalik58 dk önce
    Kaynak verir misiniz? Bir araştırma deyip iki üç rakam sıkıştırmak kolay iş. Ayrıca (doğruysa) bu araştırmalar hangi çevrelerce kabul görüyor acaba?Yaptığınız karma eğitim karşıtlığı, insanları birbirine yabancılaştırıp nihayetinde hepimizin bir diğeri kadar insan olduğunu anlamalarının önüne geçerek bu bilmemezlikten doğacak suçları artırmaz da ne yapar?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mahkeme, Alparslan Kuytul'un 41 yıl hapsini istedi!
  1. Mahkeme, Alparslan Kuytul'un 41 yıl..
  2. Çavuşoğlu açıkladı! Erdoğan-Putin..
  3. İYİ Parti Ankara il başkanı kim oldu?
  4. Ayasofya neden ibadet açılmalı? Murat..
  5. Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi..
  6. İYİ Parti il başkanları kimler oldu?
  7. Erdoğan'dan 'İttifak' açıklaması: Olur..
  8. AYM milyonlarca Müslümanın talebini..
  9. YKS 2018 ek yerleştirme nasıl yapılacak?
  10. Dr. Yavuz Dizdar: Ülkemizin şarbon..
  11. ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih..
  12. Ankara cuma namaz saat kaçta?
  13. İstanbul cuma namazı saati kaçta..
  14. Tekbir getirdik kurşun sıktılar
  15. Doğalgaz verilecek ilçeler hangileri?
  16. İdlib’de ateşkes sağlanıyor mu?
  17. Kosova’daki FETÖ okullarına yargı kıyağı
  18. Bu fuara gelip de gurur duymamak..
  19. Kilidi ‘Başkan’ çözer
  20. Şarbon artmadı, azaldı
Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
Mescidi mağazaya çevirdiler
Mescidi mağazaya çevirdiler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İşine bak ‘TMMOB’
İşine bak ‘TMMOB’
Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"

Günün Karikatürü

14 Eylül 2018
Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem