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Gündem Karlov suikastı davasında sıcak gelişme
Gündem

Karlov suikastı davasında sıcak gelişme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevli olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:04:00 -
Karlov suikastı davasında sıcak gelişme

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevli olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Karlov'a suikast davası Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti.

Suikastı yapan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki abisi olduğu kaydedilen sanık Şahin Söğüt, esas hakkında mütalaaya karşı savunmasında Altıntaş'ı tanımadığını ileri sürerek, "Mert Altıntaş'ı tanımıyorum, bir bağlantım ve ilgim yok" iddiasında bulundu.

Diğer sanıklar ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlayamadıklarını, ek süre talep ettiklerini söyledi. Cumhuriyet savcısının mütalaasından sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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