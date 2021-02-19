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Karlov suikastı davasında flaş gelişme!

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:34:00 -
Karlov suikastı davasında flaş gelişme!

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu Şahin Söğüt ve Vehbi Kürşad Akalın, tutuksuz yargılananlar ile bazı sanık avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme, esasa ilişkin mütalaaya karşı sanık Vehbi Kürşad Akalın ile avukatı Ayten İzmirli'nin savunmalarını dinledi. Duruşmada, diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz'ın tahliyeye ilişkin talepleri alındı. Beyanların ardından tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme, davayı 9 Mart'a erteledi.

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Yorumlar

Cenabettin Şensikenoğlu

Karlov suikastı
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