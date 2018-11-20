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Kârlarıyla büyüyüp kazançlarıyla yükseliyorlar

Büyüme hamleleri ve yeni yatırımları ile dikkat çeken dev şirketler, kâr rekorları kırıyorlar. Gelirlerini devamlı artıran bu şirketler, ihracat ile ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyor.

20 Kasım 2018 Salı 10:08
Kârlarıyla büyüyüp kazançlarıyla yükseliyorlar

Ülkemiz, güçlü şirketleri ve markaları ile 2023 hedeflerine yürüyor. Gelirleri ile kârlarını devamlı arttıran; yeni yatırımlar yaparak takdir toplayan bu şirketler kârlılıkta birbiriyle yarışıyor.

Yerli üretim başarı getiriyor

Şu aşamada savunma sanayiine bilançoları ve ihracatları ile damga vuran firmaların adedi artıyor. Bu firmalardan ASELSAN, ilk 9 ayda 5,2 milyar lira satış geliri, 1,7 milyar lira net kâr elde etti. ROKETSAN ise ihracatını arttırmak için attığı adımlara yenilerini ekledi, 3 ayda 3 ülke ile anlaştı. Ürünlerinin kilogramına 2 bin dolar bedel biçen firmanın 2 bin 600 çalışanı bulunuyor. Bu arada savunma sanayii ihracatı 2 milyar dolar seviyesine geldi. Bunda Avrupalı ve Asyalı grupların ALTAY, ATAK, BORA, İHA gibi yerli silahlara talip olması rol oynadı.

Havadan gelir yağıyor

Havacılık sektörünün ekonomide yeri ve önemi artıyor. Sektörün önde gelen oyuncularından Türk Hava Yolları (THY), ilk 9 ayda satış gelirini yüzde 20 arttırarak 9,9 milyar dolara, net kârını da üçe katlayarak 755 milyon dolara çıkarttı. 2017 hizmet ihracatı şampiyonu olan şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yatırımlarının meyve verdiğini; gelirlerini önemli oranda arttığını dile getirdi. Aycı, “Yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na taşınmamızın ardından yatırımlarımız ve başarılarımız devam edecek” dedi. Uçakları rağbet gören Pegasus’un da üçüncü çeyrekte net satışları 3,3 milyar lirayı, net kârı yüzde 22,2 artışla 742,4 milyon lirayı geçti.

Büyümeye devam ediyorlar

İletişim devleri büyümeye devam ediyor. Turkcell, 9 ayda satış gelirini 15,7 milyara, net kârını ise 1,2 milyar liraya taşıdı. Bu dönemde 15 milyar lira gelir elde eden Türk Telekom, net kârını 2,5 milyar lira olarak ilan etti. 2018 Nisan-Eylül aylarında servis gelirleri 5,2 milyar lirayı aşan Vodafone Türkiye’nin yatırımları 670 milyon liraya ulaştı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye’nin genel müdürleri büyümeye; yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Demir-çelikte ivme

Demir-çelik sektörü, 2018’de ivme yakaladı. Oyak iştiraklerinden Ereğli Demir Çelik AŞ (ERDEMİR), ilk 9 ay itibari ile satış gelirlerinin 7,79 milyar lira, brüt kârının 1,3 milyar lira, net karının 890 milyon lira olduğunu ifade etti. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) da ilk 9 ay için 3,9 milyar lira satış geliri, 1,3 milyar lira brüt kar, 486 milyon lira kâr yazdı.

Yeni yatırımlar geliyor

Madencilik firmaları gelirlerini katladı. Üretime ve talebe bağlı olarak Koza Altın’ın satış geliri yüzde 69 artarak 461 milyon liraya yükseldi. Talepleri karşılamak için gerekli her adımı atan Eti Bakır ve Eti Alüminyum ise yatırımlara odaklandı. 2023’e kadar tamamlanacak 1 milyar dolarlık yatırımlarla 2 milyar dolarlık ticaret açığının ikame edilmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:08
  1. 2023 hedefler
  2. ASELSAN
  3. ROKETSAN
  4. ALTAY
  5. ATAK
  6. BORA
  7. İHA
  8. Havacılık sektörü
  9. Türk Hava Yolları (THY)
  10. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı
  11. İstanbul Havalimanı
  12. Pegasus
  13. Turkcell
  14. Türk Telekom
  15. Vodafone Türkiye
  16. Demir-çelik sektörü
  17. Oyak iştiraklerinden Ereğli Demir Çelik AŞ (ERDEMİR)
  18. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR)
  19. Madencilik firmaları
  20. Eti Bakır

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