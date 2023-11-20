Karla mücadele ekipleri mahsur kalanları kurtardı

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 17 kişi mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine Düzce Valisi Selçuk Aslan, bölgeye İl Özel İdare ve Gölyaka Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekipleri ile AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerini sevk etti.

Kar nedeniyle kapanan yayla yolu, iş makineleriyle yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından açılarak mahsur kalanlar kurtarıldı.

Ekiplerin araçlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre misafir edilen vatandaşlardan 11'inin yaylacı olduğu, 6'sının ise ilçe dışından gezmek için bölgeye geldikleri öğrenildi.

Sağlık taramasından geçirilen 17 kişinin genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA