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Yaşam Karla mücadele ekipleri mahsur kalanları kurtardı
Yaşam

Karla mücadele ekipleri mahsur kalanları kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-11-20 03:19:00 -

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda, kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 kişi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 17 kişi mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine Düzce Valisi Selçuk Aslan, bölgeye İl Özel İdare ve Gölyaka Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekipleri ile AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerini sevk etti.
Kar nedeniyle kapanan yayla yolu, iş makineleriyle yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından açılarak mahsur kalanlar kurtarıldı.
Ekiplerin araçlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre misafir edilen vatandaşlardan 11'inin yaylacı olduğu, 6'sının ise ilçe dışından gezmek için bölgeye geldikleri öğrenildi.
Sağlık taramasından geçirilen 17 kişinin genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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