0553 313 94 23

Karla kaplı yollar hızla açılıyor

Ordu’nun sahil ve orta kesiminde bahar havası yaşanırken, yaylalarında ise karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:19
Karla kaplı yollar hızla açılıyor

Ordu’nun sahil ve orta kesiminde bahar havası yaşanırken, yaylalarında ise karla mücadele çalışmaları yapılıyor.


Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaylacılar yavaş yavaş yaylaya gelmeye başladı.


Yaylacıların evlerine ulaşmasını sağlamak için ekipler 5-6 metreyi bulan kar yığınlarını açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Ekipler, kar nedeniyle yolu kapalı obaların yollarını büyük özveriyle ulaşıma sağlanmasını için çalışıyor.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte karla kapalı oba yollarının hızla açıldığını söyledi.


Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi olarak ortaklaşa karla mücadelenin yapıldığına dikkat çeken Kaya, “2 bin rakımlı Çambaşı Yaylamıza baharla birlikte yaylacılar gelmeye başladı. Bizler de yaylacılarımızın obalarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlamak için karla kapalı olan yollarını hızla açıyoruz" dedi.


Ciddi olarak karla mücadele yapıldığının altını çizen Başkan Kaya, “Bazı oba yollarımız 5-6 metre yükseklikte karla kapanmıştı. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle karları temizliyor, yollarımızı ulaşıma sağlıyor” diye konuştu.


Kaya, karla mücadele çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Özcan’dan spora destek
    1. Başkan Özcan’dan spora destek
    2. Nişanlısıyla tartıştı kendini göle attı
    3. ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2..
    4. Maden ocağında traktör devrildi: 1..
    5. Van’da helikopter destekli trafik..
    6. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri..
    7. Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’..
    8. Karla kaplı yollar hızla açılıyor
    9. Edirne'de uyuşturucu operasyonu
    10. Akit yazdı çocuk haczinde araç rantına..
    11. Elektrik kesintileri nedeniyle onlarca..
    12. İtfaiye Müdürü Keskin’den örnek..
    13. Başkan Arı’dan gece mesaisi
    14. (Özel) Hakkarili besiciler oğlakları..
    15. Vali Akbıyık’tan ‘1 Mayıs Emek ve..
    16. TATSO heyetinden TOBB Başkanı..
    17. DÜZELTME1 Mayıs 2019 "GÜNDEM"i sehven..
    18. Beşiktaş’ta 1 Mayıs için yoğun..
    19. Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü
    20. Mut’ta hırsız operasyonu
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Melih Gökçek sonunda patladı: İşte bu hiç olmadı
    Melih Gökçek sonunda patladı: İşte bu hiç olmadı