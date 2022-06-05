Karl Marx'ın kuyruğuna takılmakla olmuyor bu işler! Solak Enver fena madara oldu

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1 milyon 300 bin öğrencinin katıldığı LGS sınavını hedef alan Enver Aysever, cehaletini gözler önüne serdi.

Sınavı kazanan öğrencilerin ücretsiz olarak devlet okullarına girdiğinden bile haberi olamayan Aysever, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kazanan öğrencilerin okula kayıt olmak için 200 bin lira ödeyeceğini söyleyerek, kendisini rezil etti.

"Hem anne babayı, hem çocuğu sanık yapan bu sistemden sağlıklı sonuç çıkmaz." diyen Enver Aysever, "Sınavda başarılı olamayan çocuk suçlu muamelesi görür, evladı iyi sonuç alamadı diye veliler aşağılık duygusu yaşar. Çocuk kazansa okula paran yetmez. Soruların çalınması da cabası! Böyle düzen mi olur!" ifadelerini kullandı.

'Kaç kişi iki yüz bin lira ödeyecek güçte'

Eleştirisine kendince ekonomiyi de dahil etmek isteyen Enver Aysever, şunları söyledi:

Çocuğunuz sınava girdi ve diyelim kazandı. Kaç kişi iki yüz bin lirayı bulan okul ücretini ödeyecek güçte? Bu kez gönderemedi diye anne baba perişan olacak!

Çocukları anlamsız yarışa sokarak ruhlarını ezen bu aşağılık düzenden tiksiniyorum. Küçücük insanları hasta eden bu düzenden nasıl mutlu çocuklar yetişsin? Sanki sınavlar adil, hayat liyakata dayalı gibi çocukları mahvediyor bu düzen! Umarım en az hasarla atlatırlar.