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Gündem Karkamış'ta roket atılan okulun içi görüntülendi!
Gündem

Karkamış'ta roket atılan okulun içi görüntülendi!

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından roket saldırısının gerçekleştirildiği okulun içi görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 19:31:00 - 2022-11-21 19:45:33

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda hedef olan Kocatepe İlköğretim Okulunun biyoloji laboratuvarı kullanılmaz hale geldi. Okul, saldırının ardından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Terör örgütü YPG/PKK tarafından atılan 7 roketten birinin isabet ettiği ve içerisinde bulunan Sınıf Öğretmeni Ayşenur Alkan'ın hayatını kaybettiği Kocatepe İlköğretim Okulu, saldırının ardından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yıkılan duvar ve kırık camlar görüntülendi

Görüntülerde, okulun biyoloji laboratuvarının kullanılmaz hale geldiği görülürken, sınıfın yıkılan duvarı ve kırılan camları ise facianın boyutunu gözler önüne serdi.

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