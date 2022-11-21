Karkamış'ta okullar ne zamana kadar tatil?
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Bu acı olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.
Tüm Türkiye, Gaziantep’te yaşanan terör olayı sebebiyle büyük bir üzüntü içerisinde... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,PKK/YPG'nin roket saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 aylık hamile Büşra Karataş'ın da ağır yaralı olduğunu açıkladı.
Bölgeye giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu hafta Karkamış'ta bütün okulları tatil edeceğiz." ifadelerini kullandı.