  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karkamış'ta okullar ne zamana kadar tatil?
Aktüel

Karkamış'ta okullar ne zamana kadar tatil?

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Bu acı olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 17:15:00 -
Karkamış'ta okullar ne zamana kadar tatil?

Tüm Türkiye, Gaziantep’te yaşanan terör olayı sebebiyle büyük bir üzüntü içerisinde... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,PKK/YPG'nin roket saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 aylık hamile Büşra Karataş'ın da ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Bölgeye giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu hafta Karkamış'ta bütün okulları tatil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

Kurtulmuş: Terörün arkasındaki esas güçlerin kimler olduğunun farkındayız
Kurtulmuş: Terörün arkasındaki esas güçlerin kimler olduğunun farkındayız

Siyaset

Kurtulmuş: Terörün arkasındaki esas güçlerin kimler olduğunun farkındayız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23