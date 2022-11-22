Karkamış’ı da cihadçılar mı vurdu? Suçsuz PKK-YPG’ye dalıyoruz, öyle mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde gerçekleştirilen saldırıyı hatırlatarak, terör örgütü PKK'yı masum göstermeye çalışanları eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Zaman zaman düşünüyorum, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde eski dönemlerde görev yapan subaylar, gerçeklerden ne kadar uzaklar” diye..

Her gelişmede, bunun üzüntülü izdüşümlerini görüyoruz..

Yakın tarihte CHP’ye üye de olan Emekli amiral Türker Ertürk açıklama yapmıştı:

“O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD’nin.”

Bunu neresi için söylemişti, Ertürk?

Suriye’nin kuzeyinde PYD’nin kurmakta olduğu terör devleti için..

Peşinen söyleyeyim.

Benim kanaatim şu:

PYD’nin alternatifi DAEŞ ise..

Al birini, vur ötekine.. İkisi de terör örgütü.. Birinden birini tercih etmeye mecbur değilim..

Ama Türker Ertürk birini tercih ediyor..

Hani, Ertürk’ün kastı sadece DAEŞ mi?

Yoksa eline silah almamış bizim gibileri de aynı kefeye koyup, bizim için de “Bunlar radikal İslami örgüt mensupları. Onlar yerine laik yapısını bildiğimiz YPG’yi tercih ederim” mi diyor?..

Ertürk, açıkça dillendirmese de, kendi kafasında işi bu noktaya da getirmiş olabilir..

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