  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Karkamış Ören Yerleri’ne giriş ve karşılama merkezi yapılacak
Ekonomi

Karkamış Ören Yerleri’ne giriş ve karşılama merkezi yapılacak

Turizmin parlayan yıldızı Karkamış Ören Yerleri’ne yatırımlar hız kazandı. Çıkılan yeni ihale ile Karkamış Ören Yerine Giriş ve Karşılama Merkezi yapılıp yerli ve yabancı turistlere hizmet kalitesi yükseltilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:12:00 -
Karkamış Ören Yerleri’ne giriş ve karşılama merkezi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Karkamış Ören Yeri Giriş ve Karşılama Merkezi Yapım İşi ihalesi 24.02.2021 günü saat 11.00’de Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Şehitkamil/GAZİANTEP PK:27090 Kat:3 adresinde yapılacak. İhaleye katılmak isteyen istekliler https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ dan ihale dökümanını görebilecek. İş, yer tesliminden itibaren 120 gün içinde bitirilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
LGBT'li sapkınları iş başvurusuna çağırdı
Gündem

LGBT'li sapkınları iş başvurusuna çağırdı

Eski FED Ekonomisti ve Dünya Gazetesi yazarı Ekin Şahinöz sosyal medyadan LGBT'li sapkınlara iş teklif etti.
ABD, Boğaziçi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den tokat gibi açıklama
Gündem

ABD, Boğaziçi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den tokat gibi açıklama

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" şeklindeki k..
Komşu ülkeden akılalmaz S-400 iddiası!
Dünya

Komşu ülkeden akılalmaz S-400 iddiası! "Türkiye kopyaladı"

Yunan Vima gazetesi, Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemi'ni kopyaladığını ileri sürdü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay