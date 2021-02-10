Karkamış Ören Yerleri’ne giriş ve karşılama merkezi yapılacak
Turizmin parlayan yıldızı Karkamış Ören Yerleri’ne yatırımlar hız kazandı. Çıkılan yeni ihale ile Karkamış Ören Yerine Giriş ve Karşılama Merkezi yapılıp yerli ve yabancı turistlere hizmet kalitesi yükseltilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Karkamış Ören Yeri Giriş ve Karşılama Merkezi Yapım İşi ihalesi 24.02.2021 günü saat 11.00’de Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Şehitkamil/GAZİANTEP PK:27090 Kat:3 adresinde yapılacak. İhaleye katılmak isteyen istekliler https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ dan ihale dökümanını görebilecek. İş, yer tesliminden itibaren 120 gün içinde bitirilecek.
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