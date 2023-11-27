Kariyerinin son imzası: Cristiano Ronaldo transferini resmen duyurdular!

Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Al Nassr'daki sözleşmesi 2025'in yazında bitecek olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son olacak imzasını duyurdular.

CRISTIANO RONALDO, TRANSFERİYLE BÜYÜK SES GETİRDİ

Geçen sezona damga vuran isimlerden biri de Cristiano Ronaldo oldu. Devre arasında Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan yıldız oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a imza atarak futbol dünyasında büyük ses getirdi. Portekizli oyuncu, Arap ekibiyle 2025'in yazına kadar sözleşme imzaladı.

SON İMZASINI ATACAK

Portekiz basınında yer alan habere göre; Al Nassr, 2025'in yazında sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo için harekete geçti. Arap ekibi, oyuncuyla olan sözleşmesini 2027'nin yazına kadar uzatmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldız da bu imzaya sıcak bakıyor. Devre arasında resmi açıklama bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1646 dakika sahada kalan 38 yaşındaki yıldız, 18 gol ve 9 asistle skora etki etti.

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