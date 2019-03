Kariyer planlarınızı bir bütün olarak yapın

Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ceran ve akademik personelin de takip ettiği programda takdim konuşması yapan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kalite Komisyonu Koordinatörü Prof. Dr. Recep Öztürk, İstanbul Medipol Üniversitesinin 2019 yılında kariyer geliştirme çalışmalarına büyük önem vereceğini söyledi.

İki konu ihmal edilmemeli

Öğrencilere meslek ve kariyer tercihlerinde bulunmak için doğru becerileri kazanarak hayata atılmalarını tavsiye eden Öztürk şöyle konuştu: “Değerli öğrencilerimiz eğitim hayatınız boyunca iki konu sizin ivme kazanmanıza yardımcı olacak. İlki akademik danışmanlık, ikincisi ise kariyerinizi şekillendirmede alacağınız danışmanlık. Kariyer kararını verip adım atanlar doğal olarak bir mentöre ihtiyaç duyacaktır. Daha iyi mentörlük alabilmeniz için üniversitemizin bu konuda yayımlamış olduğu yönergeyi güncelledik. Kariyer Merkezi ile sinerji oluşturarak da danışmanlık çalışmalarını ivmelendireceğiz.”

Gençler sordu yıldırım cevaplandırdı

Öğrencilerine sosyal yönden de önem veren Medipol Üniversitesi, etkinliklerini güncel meselelerden kopmadan gerçekleştiriyor. Üniversite yönetiminin son dönemde gerçekleştirdiği etkinliklerden birisi de AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın öğrencilerle buluşması oldu. ‘Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ başlıklı programda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile birlikte öğrencilerin sorularını cevaplayan Yıldırım’a, İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosu kararıyla fahri doktora unvanı verildi.

Rektör Aydın: Hoca öğrencinin her şeyidir

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın, kadim kültürümüzde hocanın, öğrencinin her şeyi olduğunu vurgulayarak, bilimin alt dallara ayrıldıkça hoca-öğrenci ilişkisini parçaladığını kaydetti ve şu mesajı verdi: “Kadim kültürümüzde hoca, öğrencinin ağabeyi, kardeşi, arkadaşı kısacası her şeyidir. Günümüzde bu bütüncül yaklaşımın maalesef parçalara ayrıldığını görüyoruz. Bilimin alt dallara ayrılması ve her dersin farklı kişiler tarafından verilmesi, bilimi detaylandırma açısından olumlu olsa da hoca-öğrenci ilişkisini parçalıyor. Bu süreçlerin sonucunda hoca kendisini sadece dersinin ve konusunun sorumlusu olarak görmeye başlıyor. Akademik danışmanlıktaki hedefimiz, kültürümüzde var olan hoca-öğrenci arasındaki bağı ve yitirdiğimiz değerleri geri getirmek olmalı. Meslek öncesi eğitime üniversitede baş koyan öğrenci, bu yolun bir çırağı olduğunu hissetse bu ilişki daha farklı olarak kurulur.”

İşte başarının temel anahtarları

Konferansta konuşan Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ise, mesleki kimliğin inşasına dikkat çekerek kariyerle ilgili plan yapan bir kişinin; keşif, yükselme, sürdürme ve düşüş gibi kariyerde var olan temel evrelerin bütününü göz önüne alması gerektiğini belirtti.

Şu üç soruya cevap bulun

Kişinin sahip olduğu özelliklerle işin gerektirdiği niteliklerin eşleşmesi durumunda başarının geldiğini açıklayan Erdoğmuş şu mesajları verdi: “Kariyer yolculuğu başlamadan önce cevap verilmesi gereken üç soru var. Bunlar becerilerimizi belirleyen ‘Ben kimim?’, hedefimizi ve bu hedefe nasıl ulaşacağımızı belirleyen ‘Nereye gidiyorum?’ ile ‘Oraya nasıl gidebilirim?’ soruları. Tüm bu soruların cevapları eğer objektif olarak verilirse iş hayatımızı daha sağlıklı bir şekilde inşa edebiliriz. Bu inşa sırasında yapmış olduğumuz tercihler, bizi ömrümüzün sonuna kadar bağlamamalı. Eğer herkes ömrü boyunca mezun olduğu bölüm alanında çalışmaya zorlanırsa, insanların yıllarca mutsuz olması sonucu ortaya çıkabilir. Çünkü pek çok insan aile ve toplum baskısı yüzünden, becerilerine uygun olmayan bir iş hayatına uzun yıllar mahkûm olabilmekte. Bu süreçte bir defaya mahsus tercih yapılmamalı. İş hayatının ilerleyen zamanlarında bilgi ve becerilere göre alan değişikliği yapma cesareti gösterilebilmeli.”