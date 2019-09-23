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Kariyer İBB İstanbul iş ilanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi alımı

İBB iş ilanları sitesi son dakika kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ilanları. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleriyle İBB koltuğuna oturur oturmaz İBB ve İBB iştiraklerine bağlı şirketlerden binlerce işçi çıkardı. İBB’den çıkartılan işçilerin eylemi sürerken,İstanbul Büyükşehir Belediye personel alımları yapılacak mı?İBB iş ilanları ile İstanbul Büyükşehir Belediye personel alımı başvuruları merak ediliyordu. İBB personel alımı için kariyer İBB İstanbul iş ilanları sitesi kuruldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi istihdam merkezi olarak hizmet verecek Kariyer.ibb.istanbul üzerinden tüm iş ilanları ile personel alımı yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kariyer İBB İstanbul ile İSPARK, Beltur, İGDAŞ, Metro İstanbul ve Hamidiye su iş ilanlarını yayınlayacak.

23 Eylül 2019 Pazartesi 20:41
Kariyer İBB İstanbul iş ilanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi alımı

İBB iş ilanları sitesi son dakika kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ilanları. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleriyle İBB koltuğuna oturur oturmaz İBB ve İBB iştiraklerine bağlı şirketlerden binlerce işçi çıkardı. İBB’den çıkartılan işçilerin eylemi sürerken,  İstanbul Büyükşehir Belediye personel alımları yapılacak mı?  İBB iş ilanları ile İstanbul Büyükşehir Belediye personel alımı başvuruları merak ediliyordu. İBB personel alımı için kariyer İBB İstanbul iş ilanları sitesi kuruldu.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi istihdam merkezi olarak hizmet verecek Kariyer.ibb.istanbul üzerinden tüm iş ilanları ile personel alımı yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kariyer İBB İstanbul ile İSPARK, Beltur, İGDAŞ, Metro İstanbul ve Hamidiye su iş ilanlarını yayınlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ilanları son dakika haberleri. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada işe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getirdiklerini duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. İBB ve iştirakleri personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek. İş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler; https://kariyer.ibb.istanbul/ “ ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 20:41
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