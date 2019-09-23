Kariyer İBB İstanbul iş ilanları başvurusu yap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi alımı başvurusu başladı mı? Kariyer İBB İstanbul iş ilanları başvurusu nasıl yapılır? İBB personel alımını daha şeffaf yapmak için kariyer İstanbul iş ilanı sitesi kurdu. Ekrem İmamoğlu İBB ve iştirakleri personel alımı ve İBB iş başvuru şartlarını kariyer İBB iş ilanları sitesi üzerinden açıklanacağını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş başvurusu online olarak yapılacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş arayan vatandaşların kariyer.ibb.istanbul adresine online olarak başvurup tüm süreci takip edebileceklerini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait personel alımlarının başlamasının ardından yoğun başvuru süreci yaşanmıştı. Ekrem İmamoğlu, ilgili yerlere gidip CV bırakamayanlar için bir online iş başvuru sitesinin kullanıma açıldığını duyurdu. Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz" diyerek iş arayan kişilerin siteye girip başvuru yapabileceğini belirtti.