Her gün milyonlarca kişi iş aramak için internette yayınlanan ilanlara göz atıyor. İnternet üzerinden yayın yapan istihdam platformları arasında yer alan kariyer.net 1999 yılında açıldı. İş arayan kişilerin ilk tercihleri arasında yer alan kariyer.net hem kişilerin iş ilanlarına ulaşmasını sağlıyor hem de çeşitli eğitimlerle mülakatlar ve gelecek planları için üyelerine destek oluyor. Peki, kariyer.net cv nasıl oluşturulur?

Kariyer giriş yap | Kariyer.net üye ol

İş arayan ya da mevcut işini değiştirmek isteyen milyonlar her gün kariyer.net’e uğrayarak hayallerini süsleyen işi bulmaya çalışıyor. Kariyer.net internet sitesine giriş yaptığınızda sağ üst köşede üye girişi ve üye ol linkleri bulunuyor. Hesabınız varsa giriş yap kısmını kullanabilirsiniz. Üye ol kısmından ise gerekli bilgileri girerek siteye üye olabilirsiniz.

Kariyer iş ilanları | Kariyer iş ilanı ara

Kariyen.net’te nasıl iş aranacağı merak ediliyor. Siteye giriş yaptıktan sonra anasayfada yer alan iş arama butonuna yaşadığınız şehir ve meslek grubunu işaretleyip iş arayabilirsiniz.

Kariyer iş nasıl aranır?

Kariyer’de en kolay iş arama yöntemi hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkıyor. Üye girişi yaptıktan sonra anasayfada size uygun iş ilanları sıralanıyor. Farklı bir alanda iş aramak istiyorsanız; detaylı arama kısmına tıklayıp açık ilanlara göz atabilirsiniz.

Kariyer.net cv oluştur | Kariyer özgeçmiş

Kariyer.net sayfasına üye olduktan sonra kendinize bir cv oluşturmanız gerekiyor. Bunun için sağ üst köşede yer al profil kısmına giriş yapmalısınız. Ardından açılan sayfanın sol tarafında özgeçmişler kısmı karşınıza çıkacak. Buradan yeni bir cv oluşturabilirsiniz.

Kariyer işveren girişi

Kariyer.net üzerinden işveren girişi yapmak isteyenler siteye üye olmak ardından belirlenen ücreti ödemek durumundalar. KARİYER.NET İŞVEREN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kariyer iş bulan var mı?

Kariyer.net üzerinden iş arayanların en çok merak ettiği konu ise bu siteden kaç kişinin iş bulduğu oluyor. Her gün yüzlerce yeni ilanın yayınlandığı siteden şimdiye kadar binlerce kişi iş buldu.

Kariyer.net indir

Kariyer.net’e internet tarayıcınızdan bağlanabileceğiniz gibi uygulamayı mobil cihazlarınıza Play Store ve App Store’den indirebilirsiniz.

Kariyer videolu özgeçmiş | Videolu cv oluştur

Günümüzde video en etkili iletişim yollarından biri haline geldi. Cv’nizi görüntülü olarak hazırlamanız mümkün. Ancak görüntülü cv için kariyer.net uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

Kariyer.net hesap sil

Kariyer.net’e giriş yaptığınızda sağ üst köşede fotoğrafınızın olduğu profil kısmına tıklayınız. Buradan ‘Yardım’a tıklayınız. Yardım sayfasında ise 'Tüm sıkça sorulan sorular' butonuna basın. Açılan sayfadan sıkça sorulan sorular yer alıyor. Sorulardan "Üyelikten nasıl ayrılabilirim" sorusuna tıklayın. Sorunun alt kısmında yazan "Hesabımı silmek istiyorum" kısmına batığınızda üyeliğiniz silinmiş olacak.

Kariyer.net üyelik ücretli mi?

Kariyer.net’e üye olup iş aramak isteyenler sistemin ücretli olup olmadığını merak ediyor. İş arayanlar için sistem ücretsiz. İşverenler ise kariyer.net’e ücret ödüyor.