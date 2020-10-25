Kariye Camii’nin halıları da dokundu
Türkiye genelinde çok sayıda caminin halılarının dokunduğu Manisa’nın Demirci ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ardından 72 yıl sonra ibadete açılmaya hazırlanan Kariye Camii’nin halıları da dokundu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin halılarını dokuyan Özkul Halı firmasının yönetim kurulu üyesi Behçet Özkul, ibadete açılmaya hazırlanan Kariye Camii için hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.
Yanmayan halı üretildi
Kariye Camii’nin halılarının da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde olduğu gibi 17. yüzyıl Osmanlı Rumi deseninde ve ördek başı yeşili ve tonlarında olacağını kaydeden Özkul, “Ayasofya-i Kebir Camii’nin halıları firmamız tarafından üretilerek serildi. Kariye Camii için hazırladığımız halıların üretimi tamamlandı, önümüzdeki günlerde serimini yaparak hazır hale getireceğiz” dedi. Kariye Camisi için 120 metrekarelik halı döşeneceğini söyleyen Özkul, “Halının içerisinde hiçbir şekilde petrol türevi ürün kullanılmamıştır. Alev almayan bir halı modelidir” diye konuştu.