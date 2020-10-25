Kariye Camii’nin halıları da dokundu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin halılarını dokuyan Özkul Halı firmasının yönetim kurulu üyesi Behçet Özkul, ibadete açılmaya hazırlanan Kariye Camii için hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.



Yanmayan halı üretildi



Kariye Camii’nin halılarının da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde olduğu gibi 17. yüzyıl Osmanlı Rumi deseninde ve ördek başı yeşili ve tonlarında olacağını kaydeden Özkul, “Ayasofya-i Kebir Camii’nin halıları firmamız tarafından üretilerek serildi. Kariye Camii için hazırladığımız halıların üretimi tamamlandı, önümüzdeki günlerde serimini yaparak hazır hale getireceğiz” dedi. Kariye Camisi için 120 metrekarelik halı döşeneceğini söyleyen Özkul, “Halının içerisinde hiçbir şekilde petrol türevi ürün kullanılmamıştır. Alev almayan bir halı modelidir” diye konuştu.