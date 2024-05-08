Kariye Camii ibadete açıldı Yunan kudurdu! Küstah açıklama
İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması Yunanistan'da hazımsızlığa neden olurken peş peşe küstah açıklamalar geldi. Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, "Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesi olumsuz bir mesaj veriyor; bir kültürel miras anıtından söz ediyoruz. Eğer iyi ilişkiler istiyorsak ortak değerlere saygı göstermeliyiz" derken Başbakan Miçotakis de Sakelaropulu'ya verdiği brifingde kararı "çok gereksiz" bulduğunu söyledi.
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camii ibadete açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki camiye yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.
Kariye'nin ibadete açılması, Yunanistan'ı rahatsız etti. Atina'dan peş peşe küstah açıklamalar geldi.
Haddini ve boyunu aşan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu "Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesi olumsuz bir mesaj veriyor; bir kültürel miras anıtından söz ediyoruz. Eğer iyi ilişkiler istiyorsak ortak değerlere saygı göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki hafta Türkiye'ye ziyarete gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazırlanan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Sakelaropulu'na verdiği brifingde kararı "çok gereksiz" bulduğunu söyledi.
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Yunanistan Başbakanı, gelecek hafta yaptığı görüşmelerde "Kararın İstanbul'un kültürlerin buluşma noktası olarak öne çıkan konumuna zarar verdiği" perspektifinden yaklaşacağını belirtti.