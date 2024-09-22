Karıştırdılar: UEFA'dan Beşiktaş hatası!
UEFA Avrupa Ligi sayfası, Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak maçın stadyum isminde hata yaptı.
UEFA Avrupa Ligi sayfası, Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak maçın stadyum isminde hata yaptı.
UEFA resmi hesabının maç bilgilendirme kısmında stadyum ismi Tüpraş Stadyumu yerine Şenol Güneş Spor Kompleksi olarak yazıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN UEFA'YA MESAJ
Beşiktaş, UEFA'nın yaptığı hatanın düzeltilmesini istedi. Beşiktaş'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız, Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarını oynayacağımız yerdir. Stadyum bilgilerindeki ismin acilen düzeltilmesini talep ederiz." denildi. Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, 3 Ekim Perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.