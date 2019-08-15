Karısını öldüren koca tutuklandı Samsun’da 2 çocuk annesi karısını pompalı tüfekle öldürüp jandarmaya teslim olan şahıs çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da 2 çocuk annesi karısını pompalı tüfekle öldürüp jandarmaya teslim olan şahıs çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Kovalı Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ş. (32), 2 çocuk annesi eşi Emine Ş.’ye (26) evlerinde pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan genç kadın Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Emine Ş., Samsun’daki hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşini öldüren Murat Ş., jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Murat Ş. bugün çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.