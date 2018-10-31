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Karısını döverek bayıltmıştı! O koca yakalandı

30 Ekim 2018 günü Şazibey Mahallesi üzerinde bulunan boş arazide meydana gelen olayda Musa K. isimli adam, kucağında bebek olan eşini A.K.'yi döverek bayılttı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:18
Karısını döverek bayıltmıştı! O koca yakalandı

Olay, öğle saatlerinde Şazibey Mahallesi’ndeki boş bir arazide meydana geldi. Cep telefonu tarafından kaydedilen görüntülerde Musa K. (29) , yanında 2 çocuk ve kucağında da bebek olan eşi A.K. (24) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Musa K., eşi A.K.'yı defalarca tokatladı.

Bu sırada çocukların yaşananlardan dolayı ağladıkları görüldü. Çocukların feryatları ve kadının engellemeye çalışmasına rağmen şuurunu kaybettiği görülen kişi, şiddet uygulamayı sürdürdü.

A.K., aldığı darbelere dayanamayarak bayılırken, bebek ise vücudunun altında kaldı. İki küçük çocuk ise dizlerinin üzerinde çökerek ağlamayı sürdürdü.

KAMU DAVASI AÇILDI Tüm bu yaşananlardan sonra eşi tarafından darp edilip bayılan ev hanımı A.K (24) ile Musa K. (29), ifade için emniyete çağrıldı. Eşini darp eden Musa K., hakkında kamu davası açıldı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:18
  1. kahramanmaraş

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