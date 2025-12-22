Karısını 22 bıçak darbesiyle öldürdü, ‘Bana iftira atıyorlar’ dedi! Ağır müebbete çarptırıldı

Olay, 25 Ekim saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Küçüktaşdemir (47), boşanma aşamasındaki eşi özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru Küçüktaşdemir'i (45) özel ders vereceği site önüne kadar takip etti. Burada bıçakla Ebru Küçüktaşdemir'i 22 bıçak darbesiyle yaraladı. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, olayda ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOLUMDA EBRU YAZIYOR

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açılan Abdullah Küçüktaşdemir'in yargılanmasında karar duruşması görüldü. Zanlı koca duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyetince son olarak söylemek istedikleri sorulan katil zanlısı, "Ben para pul düşkünü değilim, bana iftira atıyorlar. Kolumda 'Ebru' yazıyor başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim. Eşimin annesi yüzünden, yuvamız yıkıldı" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Abdullah Küçüktaşdemir'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.