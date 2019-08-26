0553 313 94 23

Karısı tarafından öldürülen Kadir Ören’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Güngören’de karısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadir Ören’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan kardeşi tarafından alındı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:35
Karısı tarafından öldürülen Kadir Ören’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Güngören’de karısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadir Ören’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan kardeşi tarafından alındı. Evlendikten iki üç ay sonra kardeşinin pişman olduğunu söyleyen Mustafa Ören, ”Evlendiği günden itibaren karısı değişti. Ağabeyim ayrılmak istiyordu. Evlendikten iki üç ay sonra çok pişman olduğunu dile getirdi bize. Bugün veya yarın ayrılık dilekçesini mahkemeye verecekti” dedi.


Güngören’de eşi Hülya Ören tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadir Ören’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada otopsi işlemleri yapıldığı sırada dışarıda basın mensuplarına açıklama yapan Ören’in kardeşi Mustafa Ören, ağabeyinin evlendiği günden beri sorun yaşadığını belirterek, “Evlenene kadar üç yıl bir birliktelikleri oldu o zaman bir sorunları yoktu. Evlendiği günden itibaren karısı değişti. Ağabeyim ayrılmak istiyordu. Evlendikten iki üç ay sonra çok pişman olduğunu dile getirdi bize arkadaşlarına ve çevresine. Tam bir yıl oldu bugün veya yarın ayrılık dilekçesini mahkemeye verecekti. Kendisi de bize dile getirmişti bunu” diye konuştu.



“Durduk yere tartışma çıkarıyordu”


Mustafa Ören, “Biz Edirne’deydik bayramda. İstanbul’a geldi. Tartışmamak için eve gitmek istemedi, bende kalmasını istedim ama yeni evli olduğum için kabul etmedi. Bir buçuk haftadır dükkanda kalıyor. Cumartesi günü de nasıl kandırdıysa eve çağırmış arkadaşı Hasan Taşlı’nın yanındaydı o zaman beraberlermiş. Ağabeyim son kez gitmek istedi, derdi nedir öğrenmek istedi, belki pişman olmuştur diye düşündü. Gitme dediğimiz halde gitti. Çok kışkırtıyordu ağabeyimi, ben bunu gözümle gördüm, durduk yere tartışma çıkarıyordu. Ben bir haftaya eşyalarımı toplayıp evden çıkacağım dedi, kendi hayatını yaşarsın dedi ben bunu kendim duydum. Ama gitmedi kendisi ağabeyimi çağırdı ben de tesadüfen internetten öğrendim” dedi.


Kadir Ören’in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından kardeşi tarafından teslim alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre’den kötü haber
    1. Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre’den..
    2. En büyük balığı tutmak için kıyasıya..
    3. Çanakkale’de 3 günde 400 mülteci..
    4. Aksaray'da otomobil elektrik direğine..
    5. Balkonda uyurken silahla vurulan..
    6. Okul servis ücretlerinde zam oranı..
    7. Başkan Kılınç Malazgirt Zaferini..
    8. Rusya Suriye'de anlaşmanın ihlal..
    9. İstanbul sözleşmesi nedir? İstanbul..
    10. Merve Gül Özlü Avrupa ve Balkan..
    11. Başkan Kılınç: “Belediye Başkanlığı..
    12. Yalova’da şüpheli ölüm
    13. Çözüm masası büyük ilgi görüyor
    14. Çin'de otobüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
    15. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı..
    16. Uygur, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri..
    17. Hakkari’de şehit inşaat işçileri anıldı
    18. AVM’lerden hırsızlık yapan şahıs..
    19. ’Hastane Taksi’ projesi büyük ilgi..
    20. Selçuk'ta kaçak kazı operasyonu: 5..
    21. Aksaray’da direğe çarpan otomobil..
    22. Tatvan’da “Bisiklet Yolu Projesi”..
    23. Bursa Barosu’ndan “Kuvayi Milliye..
    24. Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına..
    25. Devrilen traktördeki genç kız hayatını..
    26. VakıfBank Voleybol Takımı'nda transfer
    27. Belediye personeline KBRN eğitimi
    28. Çimsa Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nde..
    29. Alarko, Bükreş birinci etap çevre yolu..
    30. Ak Parti Mardin İl Başkanlığından..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”