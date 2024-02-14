“Karına sahip çık” tehdidi! İP’in adayından büyük terbiyesizlik
İYİ Parti GİK Üyesi Ayşen Kurt’un namusuna ve şerefine yönelik paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle kocasının azmettirdiği tetikçi tarafından vurulan İP Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen’e yönelik saldırı gündemdeki yerini korurken bir skandal da Mersin’de patlak verdi.
HABER MERKEZİ
İyi Parti Gülnar Belediye Başkan Adayı Yüksel Çelik hakkında bir vatandaşın eşine yönelik rezil ifadeler kullandığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi. İP’li Çelik’in alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı Ş.K. adlı vatandaşa, “sen önce altındaki avradına sahip çık”, “g..vat”, “başta seni yönlendiren küçük Emrah’ı s.kecem” şeklinde çirkin mesajlar atarak galiz küfürleri savurduğu ve tehditte bulunduğu belirtildi.