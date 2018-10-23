Karın zarı iltihabı nedir?

Karın zarı iç organların birbirleri üstünde tutunmasını, kaymasını sağlar. Ayrıca yan geçirgen bir zar olarak diyaliz yapabilecek, yani su ve elektrolitler için seçmeli davranabilecek özelliktedir. Karın zarının ilaçlan, elektrolitli çözeltileri, bakteri ve toksik maddeleri emme gücü ile mucizevî bir görevi yüklenmiştir.

Tıbbî dilde hastalığın adı ‘Peritonit peritoneum’un iltihaplanmasıdır. Peritoneum karın boşluğunun iç duvarını oluşturan dokudur ve karın boşluğunuzdaki organları örter ve tutar. Peritonit genelde bakteri ve mantar enfeksiyonundan kaynaklanır.

Tedavi edilmediğinde peritonit hızla kana ve diğer organlara yayılır.

Buna “akut yaygın karın zarı iltihabı” da denir. Vahim bir hastalıktır. Vahimdir çünki, birkaç gün içinde ölümle sonuçlanabilmektedir.

Belirtileri

Ani gelişir. Hayret verici bir şekilde belirtiler hemen ve olanca şiddetiyle ortaya çıkar. Bütün karına çok şiddetli bir ağrı yayılır. Ağrı karına hafif bir baskı yapacak olsanız daha da şiddetlenir.

Kaslar gergin bir hal alır.

Nabız çok hızlanır ve ateş çok yükselir.

Gaz çıkaramaz olduğunuz gibi büyük abdest de yapamaz hale düşersiniz.

Sürekli bir hıçkırık yapar.

Bazen bağırsağın bir bölümünün delinmesiyle karın boşluğuna hava girmesinin sonucu olarak ya da diyaframaltı apse halinde karaciğer üzerine elle vurulması sırasında normalde alınan tok ses kaybolur.

Bütün bu bunlar hastalığın ileri derecede ağır olduğunu ve hemen tıbbi müdahale gerektiğini gösterir.

Hastanın genel durumu, dolaşım yetmezliğine bağlı olarak giderek kötüleşir.

“Peritonit yüz”

Bu durumda son derece belirgin bir insan çehresi ile karşı karşıya kalınır.

İnsanın bakışları değişir. Gözler çukura kaçar. Dil ve dudaklar kurur. Burun sivrilir ve cilt balmumu rengi alır.



Bu belirtiler “peritonit yüz” denen görünümün tipik özellikleridir. Yaygın karın zan iltihabı teşhisi koymak, iltihabı oluşturan sebebi belirlemekten bu sebeple daha kolaydır.

Hemen ameliyat

Fakat hastanın sindirim kanalıyla ilgili bir rahatsızlık geçirdiğinin bilinmesi sebebin belirlenmesini kolaylaştırır. Hasta hemen hastaneye kaldırılmalı ve iltihap bütünü; yerleşmeden ameliyat edilmelidir. Hekimler öncelikle iltihaba yol açan sebebi bulmaya çalışacaklardır.

Eğer apandisite bağlıysa apandis alınır.

Bir bağırsak halkası delinmişse, ya bu halka alınır veya mümkünse yırtık dikilir.

Hastadaki genel durum köklü bir cenahi girişime elvermeyecek kadar ağırsa, delik geç olarak dikilir ve köklü cenahi girişli genel durum uygun olduğunda başvurulur. Ameliyatla karın zarından irin boşaltılır, antibiyotik ve sulfonamitler verilir, yara kapatılır.

Ameliyattan önce, ameliyat sırasın ve sonrasında antibiyotik önemlidir.

Anlatmaya çalıştığımız gibi bu hastalıkta tam ve vakit geçirmeden cerrahi girişimde bulunmak büyük önem taşır.



Erkekler mi, yoksa kadınlar mı daha fazla karın zarı iltihabına yakalanır, sorusuna gelince:

Karın zan iltihabının görülme sıklığı bakımından erkekler ile kadınlar arasında bir fark yoktur.

Akut yaygın karın zarı iltihabı, birkaç gün içinde ölüme neden olabilecek kadar ağır gidişli bir hastalıktır. Bütün karın zarına yayılan iltihaplanma sonucunda büyük miktarda irin birikir ve vücut hızla zehirlenir.