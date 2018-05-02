Karın yağları için 5 etkili besin

YAĞIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Yağın “kötü çocuk” olarak görüldüğü doğrudur. Bunun nedeni, eğer kötü yağlarla beslenirseniz kolesterol, obezite ve kalp damar hastalıklarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bununla beraber şunu da bilmeniz gerekir ki, yağ vücudumuzun enerji deposudur ve bu yüzden de beslenme rejiminizden tamamen çıkarılmamalıdır. Böylece vücudunuz glukozu yağa çevirmek zorunda kalmayacaktır. Bu da vücudunuzdaki organları travmalardan korur ve vücut sıcaklığınızı dengeler. Ayrıca, kollajen üretimi yetersizliğine yol açan C vitamininin eksikliği durumunda, yağın atardamarlar için kalkan görevi gördüğü de söylenmektedir.

Kilo problemi, kolesterol, hipertansiyon veya diyabet gibi bir hastalığınız olabilir. Önemli olan kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak, moralinizi yüksek tutan ve depresyonu önleyen “iyi” yağları tüketmenizdir. Kötü yağ tüketimini azaltıp faydalı yağları tüketin.

Yağ çeşitleri arasında en iyisi zeytinyağıdır, özellikle soğuk pres sızma zeytinyağı çok kalitelidir. Vücut için faydalı olan doymamış yağ grubundandır. Yağdan fakir diyet uygulayanlar için de büyük bir besin kaynağıdır. Zeytinyağı besinleri emer, hormon oluşturur ve kolesterolü azaltır. Zeytinyağını yemek pişirmede kullanmamalısınız çünkü ısıyla bileşenleri değişir, bunu unutmayın.

BADEM

Badem çok miktarda protein, lif ve kalsiyum içerir. Vücudunuz için temel enerji kaynağıdır. Vejeteryan ve veganlar ile çok spor yapan kişiler için önerilmektedir. Metabolizmanızı aktive eder ve kan şekeri düzeyini kontrol eder. Omega-3 açısından zengindir ve sizi obeziteyle ilişkili hastalıklardan korur. Bademi tek başına, hafif tatlılarla veya bademsütü şeklinde tüketebilirsiniz.

YULAF

Zayıflama rejiminizde yulaf bulunması önemlidir çünkü size doygunluk hissi verir. Protein ve lif açısından zengindir, o nedenle kahvaltı için harika bir seçenektir. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve kanınızı temizler çünkü toksinlerin ve yağların etrafını kaplayarak vücuttan atılmalarını sağlayan maddeler içerir. Et ve sebzeleri yulafla kaplayarak da yiyebilirsiniz.

BROKOLİ

Kilo vermek için yapılan bir rejimde bulunması iyi olur. Ayrıca bronşlarınız için de faydalıdır, lif, C vitamini ve kalsiyum içerir. Bütün bu besleyici maddeler bağırsaklarınızdan yağ emilimini azaltır, böylece yağ atardamarlarınızda birikmez. Sindirim sisteminin çalışmasını sağlar. Brokolinin kalorisi çok düşüktür ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tek başına haşlanmış halde yiyebilir, salatalarda veya makarnalarda kullanabilirsiniz.

ÇİLEK

Bu nefis kırmızı yemiş çok miktarda su ve lif içerir ki bu özelliğiyle meyvelerin gözbebeğidir. Çileği sindirmek için vücut çileğin içerdiği kaloriden daha fazla enerji üretmek zorundadır, yani aslında çilek negatif kaloriye sahiptir. Kan dolaşımını aktive eder ve sodyum düzeyini dengeler. Şeker ve yağın özümsenmesini önleyen flavonoid ve antosiyanin içerir.

SOMON

En çok tavsiye edilen Omega-3 kaynaklarından birisidir. İçerdiği protein “iyi” kolesterol, hormon ve safra yapımında kullanılır. Bolca D vitamini bulundurur, sinir sistemini sağlıklı tutar, metabolizmayı aktive eder ve fazla karın yağlarını eritir. İçindeki yağ asitleri yağ depolanmasını önler. Çiftlik somonu, denizde yetişen somonlarda bulunan kurşun ve dioksinleri içermez.