Karın yağını çatır çatır yakıyor! Canan Karatay'ın favori besini, dümdüz olacaksınız: Acil yeni uyarı, zararlı

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sabah kahvaltısında tüketildiği zaman hem bölgesel yağlanmayı, hem yağ tutma sorununu ortadan kaldıran ve kilo vermeye yardımcı olan besinleri açıkladı.

ZAYIFLAMAK İÇİN KAHVALTI NASIL OLMALI?



Sabah kahvaltısında yer fıstığı, badem ve fındık tüketen bireylerde yağ yakma hızı artmaya başlıyor. Mucizevi kahvaltı olarak adlandırılan bu kahvaltı rutininde en az 2 pişmiş yumurta yer alıyor. Menemen, omlet ya da pastırmalı yumurta tercih edilebilir.

Sabah kahvaltısında poğaça, açma ve simit gibi hamur işlerinin tüketilmemesi gerekiyor. Bir çay bardağı çayın yanında fındık, badem ve yer fıstığı gibi gıdalar yer aldığı zaman, ise ağ yakma hızı artışa geçiyor. Bunların yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı beslenme ve egzersiz kuraları da bulunuyor.

ZAYIFLAMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Zayıflamak isteyenlerin uygulaması gereken günlük rutin şöyle:

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* Güne ortalama 45 dakika kadar yürüyüş yapın. Bu vücudunuzu zinde tutacak ve yağ yakmanıza yardımcı olacak.

* Gün içerisinde 3 ana ve 3 ara öğün beslenmeyi alışkanlık haline getirin. Bu sayede sık sık ve daha az yemek tüketip daha hızlı kilo verebilirsiniz. Öğün atlamamaya dikkat etmelisiniz.

* Karnınız acıktığı zaman bisküvi ve kek gibi bastırıcı gıdalar yemek yerine daha sağlıklı alışkanlıklar edinmeye özen göstermelisiniz.

* Su içmek, bir meyve tüketmek ya da sağlıklı kuruyemişler ile bastırmak en sağlıklısı olur.

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