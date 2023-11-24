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Sağlık Karın şişkinliği nedeniyle apar topar şikayetiyle gitti: İlginç olay ortaya çıktı! Bakın ne oldu?
Sağlık

Karın şişkinliği nedeniyle apar topar şikayetiyle gitti: İlginç olay ortaya çıktı! Bakın ne oldu?

Yeniakit Publisher
2023-11-24 19:02:00 - 2023-11-24 19:06:41
Karın şişkinliği nedeniyle apar topar şikayetiyle gitti: İlginç olay ortaya çıktı! Bakın ne oldu?

Tekirdağ’da 41 yaşındaki bir kadın hasta olan Asiye Seyitoğlu hayatın şokunu yaşadı: karın şişkinliği şikayeti ile gittiği hastanede karnından 20 kilogramlık kitle çıktı. İşte tüm detaylar..

Karın şişliği şikayeti yaşayan 41 yaşındaki Asiye Seyitoğlu, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne başvuruda bulundu. Doktorların tedavisi ve yönlendirmesi sonrasında Seyitoğlu, hastanede jinekolojik onkoloji cerrahisine yönlendirildi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanı Op. Dr. Mine Dağgez’in baktığı Asiye Seyitoğlu’nun vücudunda kitle olduğu belirlendi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata alınan hastanın sağ yumurtalık kısmından 50 santim çapında 20 kilo ağırlığında kitle olduğu fark edildi. Doktorun başarılı çalışması sonucu kitle olduğu yerden çıkarıldı.

20 kiloluk kitleden kurtulan hasta Asiye Seyitoğlu, iyi hissettiğini ifade etti.

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