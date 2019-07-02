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Karın boşluğundan 8 litre sıvı alındı

Sivas’ta hızlı kilo atma şikayeti ile doktora başvuran 14 yaşındaki genç kızın karın boşluğundan 8 litre sıvı alındı.

02 Temmuz 2019 Salı 12:33
Karın boşluğundan 8 litre sıvı alındı

Sivas’ta hızlı kilo atma şikayeti ile doktora başvuran 14 yaşındaki genç kızın karın boşluğundan 8 litre sıvı alındı.


Sivas’ta 14 yaşındaki Yaren Çavdar, hızlı bir şekilde kilo aldığı gerekçesi ile Sivas Numune Hastanesine başvurdu. Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Ömer Katı tarafından muayene edilen genç kızın kilo almadığı, nadir karşılaşılan bir sağılık sorunu olduğu ortaya çıktı. Genç kızın karın boşluğunda oluşan içi sıvı dolu kitleler başarılı bir operasyonla alınarak sağlığına kavuştu.


Sağlığına kavuşan ve kendisini rahatsız eden şişkinlikten kurtulan Çavdar, “Son zamanlarda aşırı kilo aldığımı düşünüyordum. Ramazan ayının son haftası şişkinliğim daha da arttı. Çocuk hastalıkları doktoruna başvurduk. Yapılan tetkiklerde karnımda kitle olduğu ortaya çıktı ve ameliyat oldum. Doktorların yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederim” dedi.



"Nadir görülen bir rahatsızlık"


Operasyon ile ilgili bilgi veren Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Ömer Katı, “Kız çocuklarına özgü görülen karın içi kitleleri yumurtalık, fallop tüp, ya da rahim yerleşimlidir. Bu kitleler, çocukluk çağında görülen kitlelerin yaklaşık yüzde 1-2’sini oluşturur. Bunların yüzde 60-70’i yumurtalık kaynaklı ve çoğu iyi huyludur. Çocuklardaki yumurtalık tümörleri yetişkinlerdeki tümörler gibi basit kistten yayılımsal hastalığa kadar geniş bir dağılıma sahiptir. Bundan dolayı yumurtalık kitleleri karakter olarak oldukça geniş yelpazede karşımıza gelmektedir. Çocukluk çağı yumurtalık kitleleri en sık içi sıvı dolu olup katı ve karışık tipte olabilir. Hastamız ise karında şişlik ve kilo alımı şikayetiyle çocuk polikliniğine başvurmuş, yapılan ultrasonografide saptanan kitle sonrasında Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Bağcı ile beraber gerçekleştirdiğimiz başarılı ameliyatla sağlığına kavuşmuştur. Bu tür ameliyatların merkezimizde yapılabiliyor olması hem bizim hem de Sivas halkı için büyük bir şanstır” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:33
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