Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanıza yardımcı olacak şahane bir tarif

Kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. O nedenle yıllar içinde aldığınız kiloları bir günde vermeniz mümkün değil. Kilo vermek istiyorsanız dengeli beslenmenin yanı sıra hayatınıza spor faktörünü dahil etmeniz gerekiyor. Diyet yaparken hantallaşan metabolizmanızı da harekete geçirmeniz son derece kıymetli. Bunun içinse birkaç ipucuna ihtiyaç duymanız mümkün. İşte, metabolizmanızı hızlandıracak, karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanıza yarayacak nefis bir içecek tarifi:

Malzemeler:

1 adet kereviz sapı

1 adet salatalık

3 adet ananas dilimi

Yarım demet maydanoz

Tüm malzemeleri yıkayıp, solduktan sonra ihtiyacınız olan tek şey bir meyve sıkacağı. Meyve ve sebzeleri sıkacaktan geçirin ve sabah aç karna için. Yağ yakan suyunuzu sıktıktan 15 dakika içerisinde içmeniz çok önemli. Her sabah bu içeceği tükettiğinizde farkı yalnızca bir haftada anlayacaksınız.

Ameliyat sonrası ananas tüketmek neden önemli?

Uzaya çıkmanıza gerek yok! 13 günde fit olmanın yolu astronot diyetinden geçiyor