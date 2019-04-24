Karın bölgenizdeki fazlalıklardan kurtulmanızı sağlayacak şahane bir çay

Havalar ısındıkça kış boyunca alınan kilolar daha fazla dikkatinizi çekmeye başlar. Ne yaparsanız yapın karın bölgenizdeki fazlalıklardan kurtulamıyorsanız size doğru bir formül gerekli. Binlerce yıldır şifa için kullanılan, modern ilaç sanayinin de vazgeçilmezi olan zencefil ve zerdeçal işinize fazlasıyla yarayacaktır.

Mutfağınızdan eksik etmeyin

Soğuk algınlığı sırasında zencefil ve zerdeçal balla karıştırılıp leziz bir çay hazırlanır. Ancak bu çay nedense yalnızca soğuk algınlığında akıllara gelir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi ve hızlı bir metabolizma için bu bitkiler mutfaklardan eksik edilmemeli.

Zerdeçalın yararları:

Birçok kanser türüne karşı koruyucudur.

Kötü kolesterolü dengeler

Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.

Kan şekerini dengeler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mide sağlığı için önemlidir.

Zerdeçal iyi bir iltihap önleyicidir.

Zencefilin yararları:

Mide bulantısını hafifletir.

Baş ağrısına iyi gelir.

Sindirim sistemine iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kilo verdiren zencefil çayı nasıl hazırlanır?

Zerdeçal çayı hazmı kolaylaştırdığı için dilerseniz akşam yemeğinden bir saat sonra içebilirsiniz.

Malzemeler

Bir fındık büyüklüğünde taze zencefil

1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu

1 su bardağı sıcak su

1 adet çubuk tarçın

1 çay kaşığı bal

Kaynattığınız suyun içerisine bal hariç tüm malzemeleri ekleyin. Çayın 7-8 dakika demlenmesini bekleyin. Demlenen çayınızı dilerseniz süzerek içebilirsiniz. Kilo vermenize yardımcı olacak bu çayı bal ile tatlandırıp içebilirsiniz.

Neden güne zencefille başlamak gerekir?