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Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Bağırsağından bakın ne çıktı

Karaman'da karın ağrısıyla doktora giden bir kişinin bağırsağından soda şişesi çıktı. Soda şişesi ameliyat ile çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 13:17:00 -
Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Bağırsağından bakın ne çıktı

Karaman'da karın ağrısıyla doktora başvuran genç adamın bağırsağından soda şişesi çıktı.

Karaman'da karın ağrsı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E. (27) adlı erkeğin çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı. Makatından sokulan soda şişesi ameliyatla çıkarılırken, A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı belirtildi.

Dün akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.E., doktorlara karın ağrısı şikayetinin olduğunu söyledi. Çekilen röntgen filminde A.E.'nin kalın bağırsağının bulunduğu bölgede şişe olduğu tespit edildi. A.E.'nin makatından sokulduğu belirlenen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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