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Yaşam Karın ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı!
Yaşam

Karın ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Isparta Şehir Hastanesi'nde karnında 35 santimetrelik kitle tespit edilen hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 18:50:00 -
Karın ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Isparta Şehir Hastanesi'nde karnında 35 santimetrelik kitle tespit edilen hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Konya'da yaşayan 89 yaşındaki Ayşe A, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Isparta Şehir Hastanesine başvurdu.

35 santimetrelik kitle çıkarıldı

Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalığındaki kitlenin karın bölgesine dağıldığı tespit edilen hasta ameliyata alındı. Hastanın karnındaki 35 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Dr. Serhan Can İşcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastanın yaşından dolayı ameliyatı yüksek riskliydi ve ameliyat risklerini azaltabilecek tedavilerimizi uygulayarak, başarılı bir ameliyata gerçekleştirdik. Bu süreçlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan hastamız sağlığına kavuştu." dedi.
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Ameliyatı 21 kişilik ekiple gerçekleştirdiklerini ifade eden İşcan, hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. İşcan ayrıca, Isparta'daki hastaların dışında Afyon, Burdur, Denizli ve Konya gibi çevre illerden çok sayıda hastaya hizmet verdiklerini de belirtti.

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