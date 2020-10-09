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Aktüel Karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede "erken teşhis"le kanseri yendi
Aktüel

Karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede "erken teşhis"le kanseri yendi

Batman Bölge Devlet Hastanesindeki tetkiklerde kolon kanseri olduğunu öğrenen Hediye Tarhan, gerçekleştirilen cerrahi müdahale ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:22:39 -
Karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede "erken teşhis"le kanseri yendi

BATMAN (AA) - Batman'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kolon kanseri olduğunu öğrenen kadın, "erken teşhis"le kanseri yendi.

Tarhan, karın ağrısı ve şişkinlik şikayeti ile 8 ay önce Batman Bölge Devlet Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerde Tarhan'ın kolon kanseri olduğu tespit edildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Cemil Kuba tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile Tarhan'ın bağırsağındaki tümör alındı.

Tarhan ameliyatın ardından gördüğü kısa süreli kemoterapi ile sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Kuba yaptığı açıklamada, tedavide erken teşhisin önemine işaret etti.

Bazı hastaların ameliyat için büyük şehirlere gittiğini ifade eden Kuba, Batman Bölge Devlet Hastanesinde mevcut kapasite ve donanım ile önemli ameliyatların yapılabildiğini aktardı.

Kuba, "Hastalarımızın büyük ameliyatlar için büyük şehirlere gitmelerine gerek yok. Hastanemizin kapasitesi ve donanımı gayet iyi." dedi.

Gülcan Tarhan da kolon kanseri teşhisi konulan annesinin başarılı operasyon neticesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Annesinin durumunun iyi olduğunu ifade eden Tarhan, ameliyatı gerçekleştiren tüm ekibe teşekkür etti.

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