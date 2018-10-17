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'Karım kayboldu' diyerek polise giden kamyoncu yakayı ele verdi

Isparta'da karısını öldürdükten sonra polise gidip "Karım kayboldu" diyerek kayıp müracaatında bulunan kamyon şoförü, polisin şüphesi üzerine işlediği cinayeti itiraf etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:26
'Karım kayboldu' diyerek polise giden kamyoncu yakayı ele verdi

Isparta’da 2 gün önce öldürdüğü eşi için kayıp ilanı vermek için emniyete giden kamyon şoförünün çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, cinayeti ortaya çıkardı.

‘Karım kayboldu’ diyerek, kayıp müracaatında bulundu

Edinilen bilgiye göre, Isparta’da kamyon şoförlüğü yapan 23 yaşındaki F.T, 15 Ekim'de eşi Ümmühan T.'yi (22) boğarak öldürdükten sonra, cesedi Keçiborlu-Dinar yolundaki boş alana attı. Olaydan bir gün sonra Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giden F.T. polise ‘karım kayboldu’ diyerek, kayıp müracaatında bulundu.

 

Cinayeti itiraf etti

Bu sırada çelişkili ifadeler veren F.T.’nin durumundan şüphelenen polis, yaptığı sorgulama sonucu cinayeti itiraf ettirdi.

Daha sonra cesedi attığı yeri polise gösteren şüphelinin gözaltına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Öte yandan, cinayetin nedeni kesin olarak bilinmezken, aldatma şüphesi ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:26
  1. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. Keçiborlu-Dinar yolu
  3. cinayet
  4. jandarma ekipleri

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