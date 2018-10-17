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'Karım kayboldu' diye polise gitti! Tutuklandı

Isparta'da 2 gün önce öldürdüğü eşi için polise kayıp başvurusunda bulunan adamın çelişkili ifadeleri üzerine şüphelenen polis cinayeti aydınlattı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:08
'Karım kayboldu' diye polise gitti! Tutuklandı

Isparta’da kamyon şoförlüğü yapan 23 yaşındaki F.T, 15 Ekim'de eşi Ümmühan T.'yi (22) boğarak öldürdükten sonra, cesedi Keçiborlu-Dinar yolundaki boş alana attı. Olaydan bir gün sonra Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden F.T. polise ‘karım kayboldu’ diyerek, kayıp müracaatında bulundu. Bu sırada çelişkili ifadeler veren F.T.’nin durumundan şüphelenen polis, yaptığı sorgulama sonucu cinayeti itiraf ettirdi. 

Daha sonra cesedi attığı yeri polise gösteren şüphelinin gözaltına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. 

Öte yandan, cinayetin nedeni kesin olarak bilinmezken, aldatma şüphesi ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:08
  1. Isparta
  2. karısını öldüren adam

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