Karikatür yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5’inci Ulusal Karikatür Yarışmasının kazananlarına ödülleri düzenlenen törenle verildi.

“Toprak” konulu karikatür yarışmasına Türkiye’nin farklı şehirlerinden 216 kişi 333 karikatür ile katıldı. Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Yrd. Doç. Yeditepe Ün. Öğrt. Gör.-Karikatürcü), Şevket Yalaz (Karikatürcü), Sait Munzur (Karikatürcü), A. Kadir Uslu (Karikatürcü), Savaş Ünlü (Mizah Yazarı), Mehmet Selçuk (Karikatürcü-Koordinatör) oluşan jüri üyeleri birbirinden değerli eserler arasından dereceye girenleri belirledi.

5’inci Ulusal Karikatür Yarışmasında, ‘Toprak’ temalı karikatürü ile Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü üzerinde durarak gelecekte yaşayabileceği olumsuzluklara karşı bir ve beraber hareket edilmesinin önemini vurgulayan Musa Gümüş birinci, Mehmet Zeber ikinci, Mehmet Açıkalın da üçüncü oldu. Ayrıca yarışmanın Turan Özdemir özel ödülü Sima Aysuda Baysal’a verildi. Yarışmada Muammer Bilen, Satılmış Akın, Kevney Ensar Bahadır mansiyon ödüllerinin sahibi olurken, 18 yaş altı ödülleri de Aylin Işın ve Tuna Erkan’a verildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün törende yaptığı konuşmada, "İki genç karikatüristimizi görünce ben çok mutlu oldum. Ülkemizde demokrasi ile ilgili bütün kısıtlamalara rağmen açan çiçekler var. Toplum özellikle baskı altında kaldığı zaman dile getirilemeyen konular iki figüratif çizgi ile topluma güç veriyor. Halka mücadele ruhu katan bir mesaj veriyor. Toprak konusunda büyük bir saldırı yaşıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ’Toprağını satma ürününü sat’ sloganımız ile bu senenin konusunu toprak olarak belirledik. Toprağımıza sahip çıkmalıyız. Tohumumuza sahip çıkmalıyız.Artık biz ışığı gördük. O karanlık ortamdan çıkılabilecek ışığı tüm Türkiye gördü. Bu ışığı söndürmeye kimsenin gücü yetmez. Bu ışık daha da parlayarak geleceğe taşınacak. Sevgiyle, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak kabul ederek yaşamamız gerekiyor. Ortak değerimiz Cumhuriyet, kurucumuz Atatürk, evrensel değerimiz demokrasiye ulaşmamız gerekiyor. Bu yolda hep birlikte yürümemiz lazım" dedi.