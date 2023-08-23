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Yerel Karı koca tartışması kanlı bitti
Yerel

Karı koca tartışması kanlı bitti

Yeniakit Publisher
2023-08-23 07:46:00 -
Karı koca tartışması kanlı bitti

Bayrampaşa'da bir kişi tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.

Bayrampaşa’da iddiaya göre bir adam evinde tartıştığı karısına kurşun yağdırdı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından aranıyor.

Olay, akşam saatlerinde Bayrampaşa, Kartaltepe mahallesi Ankara caddesinde meydana geldi. İddiaya göre karı koca evinde oturuyorlardı. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Gözü dönen koca evinde bulunan silahı alarak karısına ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan mermiler sonucu kadın yaralanırken olayı gerçekleştiren koca ise kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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