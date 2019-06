‘Karı-koca eski eşime çalışıyoruz’

Yıllardır sorunlarına çözüm bulunması için seslerini duyurmaya çalışan süresiz nafaka mağdurlarıAkit’e yaptıkları açıklamada, İstanbul seçimlerinin geride kaldığını belirterek, TBMM’nin konuyu bir an önce gündeme alarak, çözüme kavuşturmasını bekliyor. Problemin bir an önce mağduriyetleri ortadan kaldıracak şekilde çözüme kavuşması gerektiğini ifade eden mağdurlardan Cengiz Kaya, “2012 yılında evlendim. 6 ay evli kaldık. Annesi ve babası yüzünden ayrıldık. Oğlumun doğduğu gün evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalıştılar imzalamayınca çocuğumla tehdit ettiler. Oğlumu en son 20 günlükken gördüm 5 yıldır göstermiyorlar” dedi. Birikmiş nafaka borçlarını ödediğine anlatan Kaya, şöyle devam etti: “Eski eşime her şeyimi verdim. 700 TL nafaka ödüyorum. Birikmiş nafaka borcum hâlâ bitmedi. Yıl olmuş 2019 yeni eşimin hâlâ cep telefonu yok. Giyecek ayakkabısı yok. Eski eşime çalışmaya devam ediyoruz. Ne güzel dünya ne güzel adalet. Ahirete mahşere hesaba inanan bir insanım. Mizanda görüşürüz orada sizi bekliyor olacağım!”