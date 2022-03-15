"KARGU İHA"dan gururlandıran ihracat başarısı

Antalya Diplomasi Forumu’na katılan STM Genel Müdürü Özgür Özgür Güleryüz, SavunmaSanayiST.com Genel Yayın Yönetmeni Anıl Şahin’in sorularını yanıtladı. Güleryüz, KARGU’nun yeni bir ülkeye ihraç edildiğini ve ALPAGU’nun ise daha büyük versiyonlarının geliştirildiğini açıkladı.

Özgür Güleryüz tarafından yapılan açıklamada, "ALPAGU’nun atışlı vs. bütün testleri tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine çok kısa sürede girecek. Hem ALPAGU’nun iyileştirme hem de daha büyük versiyonlarının geliştirme faaliyetlerine çok hızlı şekilde başladık. İlk etapta ALPAGU’nun Tek-Er tarafından kullanılmasına odaklanmıştık ancak şu anda kara ve deniz platformlarında kullanılabilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılmış durumda. Daha uzun menzilli Kamikaze / Dolanan Mühimmat çalışmalarımız da var.

Deniz platformları alanındaki projelerimizde herhangi bir aksama yok. TCG İSTANBUL Firkateyni’nin inşası takvime uygun olarak gidiyor. Türk Tipi Hücumbot’ta şu anda dizayn fazındayız. Bir sonraki aşama, bunun prototiplendirilmesi. Ondan sonra da seri üretime geçmeyi hedefliyoruz.

Mini Denizaltı üzerinde 10-15 senedir çalışıyoruz. Bir denizaltı yapmak, bilindiği üzere kolay değil. Üretime başladık başlayacağız diyebilirim. Yurt dışında belli ülkelere de teklif ettik.

KARGU bir ülkeye daha ihraç edildi

İhracatta en temel kaynağımız, deniz platformları. 2021’de Pakistan Agosta 90B Sınıfı Denizaltı Modernizasyonu’nda üçüncü gemi için sözleşme imzaladık. Yine Ukrayna Korvet’i bizim için önemliydi. KARGU’ların ise birden fazla ülkeye ihracatını gerçekleştirdik.

KARGU’yu Güney Amerika’daki bir ülkeye ihraç etme başarısı gösterdik. KARGU’da genel eğilim, ‘bir miktar alalım, kullanalım ve ondan sonra yüklü sipariş verelim’ şeklinde. Şu anda da birçok ülkeyle temaslarımız devam ediyor. Sahada oldukça beğenilen bir platform" ifadelerine yer verildi.

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