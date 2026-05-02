Monşer büyükelçilerden ezan okuyan büyükelçilere… Cezayir Büyükelçimiz Küçükyılmaz ikindi ezanını böyle okudu İran savaşı ABD’nin boyalarını döktü Trump ile birlikte donanma da batıyor Zenginlerin asla yemediği o yemek! Van'da facia sonrası skandal iddia: Evladımızı parçalayan köpekler hala kapımızda! Küresel haydut Trump şakayla karışık söyledi: İran'dan sonra sıra orada! Hristiyan dünyası yavaş yavaş uyanıyor! Nisan’da domates fiyatı yüzde 50,54 arttı İstanbul'u salladı "Kanıt yok" diyenler iyi dinlesin! Tanık Servet Yıldırım: “Paraları kendi elimle götürdüm. Ekrem Hırsızdır” Yolsuzluk sanığının mektubunun ne işi var? TBB seçiminde Ekrem provokasyonu Sokağa bile çıkamaya korkuyorlar Yahudileri korku sardı Sıradaki nerede olacak
'Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş' Sarı kafalı korsandan çaldık itirafı
‘Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş’ Sarı kafalı korsandan çaldık itirafı

Trump, ABD Donanması'nın İran'a ait Touska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin, "Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki biz korsanlar gibiyiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı etrafında ABD'nin uyguladığı abluka için "Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." dedi.

Trump, Florida'nın Palm Beach şehrinde dün akşam düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasına değinen Trump, "Okyanusun üzerinde büyük hoparlörlerle (İran gemilerine) 'silahı doğrulttuk, geminizi döndürün' diyoruz. Onlar da 'evet, evet, İran'a geri dönüyoruz' diyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, ABD Donanması'nın 19 Nisan'da İran'a ait Touska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin, "Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." diye konuştu.

İran'ın Orta Doğu'da 47 yıldır herkesi ezdiğini ve zorbalık yaptığını savunan Trump, "Şimdi radarları, liderleri kalmadı. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Hiç kimsenin lider olmak istemediği tek ülke." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda, son 20 günde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında 48 geminin rotasının değiştirildiği belirtildi.

Paylaşımda, abluka kapsamında Arap Denizi'nde seyreden USS New Orleans (LPD 18) adlı bir donanma gemisinin fotoğrafına da yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Bu açıklamanın hemen ardından CENTCOM, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını ifade etmişti.

Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"
Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"

Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"

Trump'tan Netanyahu'yu çıldırtacak İran planı!
Trump'tan Netanyahu'yu çıldırtacak İran planı!

Trump'tan Netanyahu'yu çıldırtacak İran planı!

Küresel haydut Trump şakayla karışık söyledi: İran'dan sonra sıra orada!
Küresel haydut Trump şakayla karışık söyledi: İran'dan sonra sıra orada!

Küresel haydut Trump şakayla karışık söyledi: İran'dan sonra sıra orada!

İran savaşı ABD’nin boyalarını döktü Trump ile birlikte donanma da batıyor
İran savaşı ABD’nin boyalarını döktü Trump ile birlikte donanma da batıyor

İran savaşı ABD’nin boyalarını döktü Trump ile birlikte donanma da batıyor

